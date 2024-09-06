Шуфрич написав заяву в ДБР на слідчих: "вісім місяців мене не оперували"

Народний депутат України IX скликання від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, якого звинувачують у державній зраді і який нещодавно переніс операцію з видалення двох гриж, написав заяву в ДБР на слідчих через те, що, як він заявив, у СІЗО йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції. Про це Шуфрич повідомив Суспільному, передає УНН.

Так, Шуфрич особисто після операції прийшов на засідання суду щодо справи про держзраду. Сьогодні йому мають обрати запобіжний захід.

Суспільному Шуфрич заявив, що захист звернувся до ДБР щодо притягнення до кримінальної відповідальності винних у тортурах і тиску на політика у такий спосіб.

Ми написали (заяву в ДБР — ред.) на слідчих, які, маючи сім рішень судів і ноту ЄСПЛ, яка зобов'язала уряд України забезпечити моє лікування, ігнорували це. І привели до тяжких наслідків, які Ви зараз бачите - сказав Шуфрич, який стояв під час засідання.

За його словами, зараз, він почувається погано. Шуфрич розповів, що просив долучитися до засідання сьогодні онлайн, але йому не дозволили. Тому його довелося "накачати великою кількістю ліків, щоб приїхати в суд".

Зазначається, що під час засідання прокурори клопотали про продовження запобіжного у вигляді тримання під вартою. За словами сторони обвинувачення, є ризики переховування, спотворення доказів та впливу на свідків.

Захисники нардепа подали клопотання про відвід судді. Тому станом на 12 годину була оголошена перерва, аби визначити, чи продовжить цей суддя засідання.

Доповнення

Вчора, 5 вересня речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець спростувала інформацію про нібито смерть Нестора Шуфрича, яку розповсюдив Ігор Мосійчук.

4 вересня "Суспільне" повідомляло, що нардепу Шуфричу викликали лікарів до зали суду через погане самопочуття.

15 вересня 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.