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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 124931 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118419 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116203 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Эксклюзив
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шторм на юге Франции: число жертв возросло до 9

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. В результате шторма на юге Франции в Средиземном море утонуло девять человек, ранее сообщалось о семи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LCI.

Детали

Погибших унесло в море, когда они купались во время штормовой погоды возле пляжей южного побережья Франции. Пять человек в возрасте от 64 до 73 лет погибли в департаменте Эро, два погибло в Буш-дю-Рон, и еще два — на пляже в муниципалитете Лёкат, департамент Од. Отмечают, что волны были высотой от 1,5 до 2 м.

В регионе из-за грозы, дождя и наводнения объявили оранжевый уровень опасности.

"Я не могу понять, как люди заходили в воду, когда море было неспокойным. Это драматический день для нашего региона", — отметил мэр прибрежного города Виас Джордан Дарт.

Напомним

Ранее сообщали о семи погибших в результате внезапного наводнения на юге Франции.

Для спасения жителей пострадавших регионов было мобилизовано около 800 пожарных, эвакуировали сотни людей.

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