Шторм на юге Франции: число жертв возросло до 9
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В результате шторма на юге Франции в Средиземном море утонуло девять человек, ранее сообщалось о семи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LCI.
Детали
Погибших унесло в море, когда они купались во время штормовой погоды возле пляжей южного побережья Франции. Пять человек в возрасте от 64 до 73 лет погибли в департаменте Эро, два погибло в Буш-дю-Рон, и еще два — на пляже в муниципалитете Лёкат, департамент Од. Отмечают, что волны были высотой от 1,5 до 2 м.
В регионе из-за грозы, дождя и наводнения объявили оранжевый уровень опасности.
"Я не могу понять, как люди заходили в воду, когда море было неспокойным. Это драматический день для нашего региона", — отметил мэр прибрежного города Виас Джордан Дарт.
Напомним
Ранее сообщали о семи погибших в результате внезапного наводнения на юге Франции.
Для спасения жителей пострадавших регионов было мобилизовано около 800 пожарных, эвакуировали сотни людей.