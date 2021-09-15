Повені у Франції: повідомили про 7 загиблих

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Відзначають, що в Буш-дю-Рон потонули 2 людини, а в Еро - 5. Влада просить мешканців залишатися вдома "за винятком необхідності". У Франції оголосили помаранчевий рівень небезпеки через повені та шторми.

Залізничні перевезення між Німом і Монпельє залишаються перерваними. Сьогодні зранку для забезпечення пасажирських перевезень були введені замінні автобуси.

Нагадаємо

Рятувальники врятували та евакуювали сотні людей на півдні Франції, безвісти зникла одна людина. Для порятунку людей було мобілізовано близько 800 пожежників.

Це другий подібний епізод повені у Франції за останній тиждень. Майже двохмісячна норма дощу випали всього за кілька годин в департаменті Лот-і-Гаронна на південному заході Франції пізно увечері 8 вересня 2021 року.