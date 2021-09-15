Раптова повінь затопила міста і села на півдні Франції

Деталі

Рятувальники досі шукають принаймні одну людину, яка зникла безвісти після повені ввечері у вівторок.

Про жертви не повідомлялося, але місцева влада заявила, що дощі завдали значної шкоди будинкам і інфраструктурі в містах та селах між Німом і Монпельє. За кілька годин, випала двохмісячна норма опадів.

За даними регіональної служби екстреної допомоги, в одну людину вдарила блискавка, але вона вижила, а дах одного із супермаркетів звалилася під натиском води.

Для порятунку людей було мобілізовано близько 800 пожежників.

Школи по всьому регіону були закриті в середу, так як в деяких містах почалися роботи з очищення.

Міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін відвідав деякі з потерпілих районів і висловив намір уряду оголосити стан лиха.

Це другий подібний епізод повені у Франції за останній тиждень. Майже двохмісячна норма дощу випали всього за кілька годин в департаменті Лот-і-Гаронна на південному заході Франції пізно увечері 8 вересня 2021 року.

Додамо

Повінь настала після сезону екстремальних погодних умов, коли в районі Французької Рив'єри і навколо Середземного моря відбулися руйнівні лісові пожежі, рекордні повені в Німеччині і Бельгії, а також посухи та хвилі тепла в інших регіонах світу. Вчені кажуть, що такі події очікуються, але зараз відбуваються все частіше, оскільки планета нагрівається через зміни клімату, викликаного діяльністю людини.

#VigilanceRouge dans le #Gard : 2 hélicoptères de la Sécurité civile réalisent des hélitreuillages de personnes emportées ou bloquées.

En cas de montée rapide des eaux, réfugiez-vous en hauteur

Contactez le 18/112 en cas d’#urgencepic.twitter.com/BNybKFaC8i