Раптова повінь затопила міста і села на півдні Франції

ukru
17 березня, 19:38 • 84624 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 108720 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 166335 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 148128 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 149114 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159964 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177454 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150066 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159239 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176047 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

17 березня, 17:05 • 71547 перегляди
Китайський бренд автомобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Німеччині

Китайський бренд автомобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Німеччині

17 березня, 17:10 • 70539 перегляди
Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

17 березня, 17:26 • 91660 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 99868 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 85008 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 166335 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155466 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253043 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249318 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55551 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65395 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63559 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99533 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110085 перегляди
Актуальне
Раптова повінь затопила міста і села на півдні Франції

Раптова повінь затопила міста і села на півдні Франції

Київ • УНН

 • 21078 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Рятувальники врятували та евакуювали сотні людей на півдні Франції, через раптову повінь, що перетворила дороги і поля в річки і озера. Про це інформує УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Рятувальники досі шукають принаймні одну людину, яка зникла безвісти після повені ввечері у вівторок.

Про жертви не повідомлялося, але місцева влада заявила, що дощі завдали значної шкоди будинкам і інфраструктурі в містах та селах між Німом і Монпельє. За кілька годин, випала двохмісячна норма опадів.

За даними регіональної служби екстреної допомоги, в одну людину вдарила блискавка, але вона вижила, а дах одного із супермаркетів звалилася під натиском води.

Для порятунку людей було мобілізовано близько 800 пожежників.

Школи по всьому регіону були закриті в середу, так як в деяких містах почалися роботи з очищення.

Міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін відвідав деякі з потерпілих районів і висловив намір уряду оголосити стан лиха.

Це другий подібний епізод повені у Франції за останній тиждень. Майже двохмісячна норма дощу випали всього за кілька годин в департаменті Лот-і-Гаронна на південному заході Франції пізно увечері 8 вересня 2021 року.

Додамо

Повінь настала після сезону екстремальних погодних умов, коли в районі Французької Рив'єри і навколо Середземного моря відбулися руйнівні лісові пожежі, рекордні повені в Німеччині і Бельгії, а також посухи та хвилі тепла в інших регіонах світу. Вчені кажуть, що такі події очікуються, але зараз відбуваються все частіше, оскільки планета нагрівається через зміни клімату, викликаного діяльністю людини.

#VigilanceRouge dans le #Gard : 2 hélicoptères de la Sécurité civile réalisent des hélitreuillages de personnes emportées ou bloquées.
En cas de montée rapide des eaux, réfugiez-vous en hauteur
Contactez le 18/112 en cas d’#urgencepic.twitter.com/BNybKFaC8i

— Sécurité Civile (@SecCivileFrance) September 14, 2021

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами