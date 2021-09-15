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Внезапное наводнение затопило города и деревни на юге Франции

Внезапное наводнение затопило города и деревни на юге Франции

Киев  •  УНН

 • 21073 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Спасатели спасли и эвакуировали сотни человек на юге Франции, из-за внезапного наводнения, что превратила дороги и поля в реки и озера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Спасатели до сих пор ищут по крайней мере одного человека, который пропал без вести после наводнения вечером во вторник.

О жертвах не сообщалось, но местные власти заявили, что дожди нанесли значительный ущерб домам и инфраструктуре в городах и селах между Нимомом и Монпелье. За несколько часов выпала двухмесячная норма осадков.

По данным региональной службы экстренной помощи, у одного человека ударила молния, но он выжил, а крыша одного из супермаркетов рухнула под напором воды.

Для спасения людей было мобилизовано около 800 пожарных.

Школы по всему региону были закрыты в среду, так как в некоторых городах начались работы по очистке.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин посетил некоторые из пострадавших районов и выразил намерение правительства объявить состояние бедствия.

Это второй подобный эпизод наводнения во Франции за последнюю неделю. Почти двухмесячная норма дождя выпали всего за несколько часов в департаменте Лот и-Гаронна на юго-западе Франции поздно вечером 8 сентября 2021 года.

Добавим

Наводнение наступило после сезона экстремальных погодных условиях, когда в районе Французской Ривьеры и вокруг Средиземного моря произошли разрушительные лесные пожары, рекордные наводнения в Германии и Бельгии, а также засухи и волны тепла в других регионах мира. Ученые говорят, что такие события ожидаются, но сейчас происходят все чаще, поскольку планета нагревается из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека.

#VigilanceRouge dans le #Gard : 2 hélicoptères de la Sécurité civile réalisent des hélitreuillages de personnes emportées ou bloquées .
En cas de montée rapide des eaux, réfugiez-vous en hauteur
Contactez le 18/112 en cas d ' #urgence pic.twitter.com/BNybKFaC8i

- Sécurité Civile (@SecCivileFrance) September 14, 2021

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