Внезапное наводнение затопило города и деревни на юге Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Спасатели спасли и эвакуировали сотни человек на юге Франции, из-за внезапного наводнения, что превратила дороги и поля в реки и озера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Спасатели до сих пор ищут по крайней мере одного человека, который пропал без вести после наводнения вечером во вторник.
О жертвах не сообщалось, но местные власти заявили, что дожди нанесли значительный ущерб домам и инфраструктуре в городах и селах между Нимомом и Монпелье. За несколько часов выпала двухмесячная норма осадков.
По данным региональной службы экстренной помощи, у одного человека ударила молния, но он выжил, а крыша одного из супермаркетов рухнула под напором воды.
Для спасения людей было мобилизовано около 800 пожарных.
Школы по всему региону были закрыты в среду, так как в некоторых городах начались работы по очистке.
Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин посетил некоторые из пострадавших районов и выразил намерение правительства объявить состояние бедствия.
Это второй подобный эпизод наводнения во Франции за последнюю неделю. Почти двухмесячная норма дождя выпали всего за несколько часов в департаменте Лот и-Гаронна на юго-западе Франции поздно вечером 8 сентября 2021 года.
Добавим
Наводнение наступило после сезона экстремальных погодных условиях, когда в районе Французской Ривьеры и вокруг Средиземного моря произошли разрушительные лесные пожары, рекордные наводнения в Германии и Бельгии, а также засухи и волны тепла в других регионах мира. Ученые говорят, что такие события ожидаются, но сейчас происходят все чаще, поскольку планета нагревается из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека.
#VigilanceRouge dans le #Gard : 2 hélicoptères de la Sécurité civile réalisent des hélitreuillages de personnes emportées ou bloquées .
En cas de montée rapide des eaux, réfugiez-vous en hauteur
Contactez le 18/112 en cas d ' #urgence pic.twitter.com/BNybKFaC8i