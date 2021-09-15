Наводнения во Франции: сообщили о 7 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. На юге Франции из-за внезапного наводнения, которое превратило дороги и поля в реки и озера, погибли 7 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на BFM TV.
Детали
Отмечают, что в Буш-дю-Рон утонули 2 человека, а в Эро — 5. Власти просят жителей оставаться дома “за исключением необходимости”. Во Франции объявили оранжевый уровень опасности из-за наводнений и штормов.
Железнодорожные перевозки между Нимом и Монпелье остаются прерванными. Сегодня утром для обеспечения пассажирских перевозок были введены заменимые автобусы.
Напомним
Спасатели спасли и эвакуировали сотни человек на юге Франции, безвести пропал один человек. Для спасения людей было мобилизовано около 800 пожарных.
Это второй подобный эпизод наводнения во Франции за последнюю неделю. Почти двухмесячная норма дождя выпали всего за несколько часов в департаменте Лот и-Гаронна на юго-западе Франции поздно вечером 8 сентября 2021.