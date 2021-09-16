Шторм на півдні Франції: кількість жертв зросла до 9

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17 березня, 09:48 • 159978 перегляди

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Унаслідок шторму на півдні Франції у Середземному морі потонуло дев'ять людей, раніше повідомлялось про сімох. Про це повідомляє УНН із посиланням на LCI.

Деталі

Загиблих віднесло в море, коли вони купалися під час штормової погоди біля пляжів південного узбережжя Франції. П'ятеро людей віком від 64 до 73 років загинули в департаменті Еро, двоє загинули в Буш-дю-Рон, і ще двоє — на пляжі в муніципалітеті Лекат, департамент Од. Зазначають, що хвилі були заввишки від 1,5 до 2 м.

У регіоні через грози, дощі та повені оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

"Я не можу зрозуміти, як люди заходили в воду, коли море було неспокійним. Це драматичний день для нашого регіону", - зазначив мер прибережного міста Віас Джордан Дарт.

Нагадаємо

Раніше повідомляли про сімох загиблих унаслідок раптової повені на півдні Франції.

Для порятунку жителів потерпілих регіонів було мобілізовано приблизно 800 пожежників, евакуювали сотні людей. 

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