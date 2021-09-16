Шторм на півдні Франції: кількість жертв зросла до 9

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Загиблих віднесло в море, коли вони купалися під час штормової погоди біля пляжів південного узбережжя Франції. П'ятеро людей віком від 64 до 73 років загинули в департаменті Еро, двоє загинули в Буш-дю-Рон, і ще двоє — на пляжі в муніципалітеті Лекат, департамент Од. Зазначають, що хвилі були заввишки від 1,5 до 2 м.

У регіоні через грози, дощі та повені оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

"Я не можу зрозуміти, як люди заходили в воду, коли море було неспокійним. Це драматичний день для нашого регіону", - зазначив мер прибережного міста Віас Джордан Дарт.

Нагадаємо

Раніше повідомляли про сімох загиблих унаслідок раптової повені на півдні Франції.

Для порятунку жителів потерпілих регіонів було мобілізовано приблизно 800 пожежників, евакуювали сотні людей.