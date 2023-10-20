Шторм Бабет накрыл Шотландию: три человека погибли

Детали

Метеорологическая служба объявила красный уровень опасности для восточных регионов, ведь есть угроза жизни местных жителей.

Перт и Кинросс, Данди, Ангус и южный Абердиншир включены в зону красного уровня опасности, а по всей Великобритании объявлены желтые и желтые метеорологические предупреждения.

Напомним

По данным провинциальных чиновников Индии, число погибших от внезапных наводнений, вызванных выходом из берегов ледникового озера в Гималаях, возросло до 74 человек, а 101 человек все еще считается пропавшим без вести.