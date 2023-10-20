Шторм Бабет накрыл Шотландию: три человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Шотландию накрыл шторм Бабет, который принес сильные ливни и порывистый ветер. Кое-где возникли наводнения. Также отмечается, что три человека погибли в результате непогоды. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Метеорологическая служба объявила красный уровень опасности для восточных регионов, ведь есть угроза жизни местных жителей.
Перт и Кинросс, Данди, Ангус и южный Абердиншир включены в зону красного уровня опасности, а по всей Великобритании объявлены желтые и желтые метеорологические предупреждения.
Напомним
По данным провинциальных чиновников Индии, число погибших от внезапных наводнений, вызванных выходом из берегов ледникового озера в Гималаях, возросло до 74 человек, а 101 человек все еще считается пропавшим без вести.