Шторм Бабет накрив Шотландію: троє людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Шотландію накрив шторм Бабет, який приніс сильні зливи та поривчастий вітер. Подекуди виникли повені. Також зазначається, що троє людей загинули внаслідок негоди. Про це пише ВВС, передає УНН.
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Метеорологічна служба оголосила червоний рівень небезпеки для східних регіонів, адже є загроза життю місцевих мешканців.
Перт і Кінросс, Данді, Ангус і південний Абердиншир включені до зони червоного рівня небезпеки, а по всій Великобританії оголошено жовті та жовті метеорологічні попередження.
Нагадаємо
За даними провінційних чиновників Індії, кількість загиблих від раптових повеней, спричинених виходом з берегів льодовикового озера в Гімалаях, зросла до 74 осіб, а 101 людина все ще вважається зниклою безвісти.