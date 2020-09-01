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Штаб соперника Лукашенко объявил о создании политической партии

Киев • УНН

 • 12951 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Бывший глава “Белгазпромбанка”, незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова объявили о создании партии под названием “Вместе”. Об этом говорится в заявлении Бабарико и Колесниковой, опубликованном на YouTube, передает УНН.

Штаб соперника Лукашенко объявил о создании политической партии

“Мы понимаем, что пришло время объявить о продлении нашей борьбы, но уже с наличием какой-либо организационной формы, в которой мы могли бы объединить всех сторонников”, — заявил он.

Главной задачей Бабарико назвал обеспечение проведения конституционной реформы. В июне, до своего задержания, Бабарико выступил за проведение референдума о поправках в Конституцию республики. Он предложил взять за образец Основной закон 1994 года.

Он также пообещал работать над “совершенствованием и улучшением экономики”, а самое главное — дать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу.

“Мы верим, что правда все равно победит. И Беларусь будет процветающей страной, независимо от того, что временно нам это не удается сделать как лидерам этой страны”, — добавил соперник Лукашенко.

Колесникова, в свою очередь, отметила, что за последние три месяца удалось сделать больше, чем за последние 26 лет.

“Вместе мы собрали почти полмиллиона подписей, вместе мы защищали наши голоса и вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее”, — сказала она.

По ее словам, сегодня формируется “новое, сознательное и ответственное, белорусское общество” и оно должно реагировать на новые вызовы и запросы.

“Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти”, — уверена она.

Глава штаба Бабарико добавила, что “сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов” готовы брать на себя ответственность и строить новую страну.

В ближайшее время штаб подаст документы на регистрацию партии, сообщила она.

“Мы объединимся и будем еще сильнее. Вместе — победим!” — сказала Колесникова.

В течение 20 лет Бабарико был председателем правления “Белгазпромбанка”. В мае текущего года он подал в отставку 12 мая объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые прошли 9 августа. В июне Комитет госконтроля Беларуси сообщил об обысках и задержания нынешних и бывших сотрудников банка. Уголовные дела были возбуждены по статьям об отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Расследование в отношении сотрудников банка началось еще в 2016 году, утверждал президент Беларуси Александр Лукашенко. Бабарико он называл “негодяем”.

Бабарико был задержан в конце июня, его обвинили во взяточничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Позже его арестовали. ЦИК не допустила его к регистрации кандидатом на выборах.

После того как после президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил действующего главу государства Александра Лукашенко, начались массовые протесты, в организации и финансировании акций обвинили членов штаба Бабарико. В штабе же заявили, что преданы только мирным и законным действиям.

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