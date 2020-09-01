Штаб суперника Лукашенко оголосив про створення політичної партії

“Ми розуміємо, що настав час оголосити про продовження нашої боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми, в яку ми могли б об’єднати всіх прихильників”, — заявив він.

Головним завданням Бабарико назвав забезпечення проведення конституційної реформи. У червні, до свого затримання, Бабарико виступив за проведення референдуму щодо поправок в Конституцію республіки. Він запропонував взяти за зразок Основний закон 1994 року.

Він також пообіцяв працювати над “удосконаленням і поліпшенням економіки”, а найголовніше — дати можливість людям проявляти свою громадянську ініціативу.

“Ми віримо, що правда все одно переможе. І Білорусь буде процвітаючою країною, незалежно від того що тимчасово нам це не вдається зробити як лідерам цієї країни”, — додав суперник Лукашенко.

Колесникова, в свою чергу, зазначила, що за останні три місяці вдалося зробити більше, ніж за останні 26 років.

“Разом ми зібрали майже півмільйона підписів, разом ми захищали наші голоси і разом ми боролися і продовжуємо боротися за свободу і за наше майбутнє”, — сказала вона.

За її словами, сьогодні формується “нове, свідоме і відповідальне, білоруське суспільство” і воно повинно реагувати на нові виклики і запити.

“Країна перебуває в політичній і соціально-економічній кризі, і ми разом знаємо, як з цієї кризи вийти”, — впевнена вона.

Глава штабу Бабарика додала, що “сотні і тисячі білорусів, талановитих професіоналів” готові брати на себе відповідальність і будувати нову країну.

Найближчим часом штаб подасть документи на реєстрацію партії, повідомила вона.

“Ми об’єднаємося і будемо ще сильніше. Разом — переможемо!” — сказала Колесникова.

Протягом 20 років Бабарика був головою правління “Белгазпромбанка”. У травні поточного року він подав у відставку, 12 травня оголосив про свій намір брати участь в президентських виборах, які пройшли 9 серпня. У червні Комітет держконтролю Білорусі повідомив про обшуки і затримання нинішніх і колишніх співробітників банку. Кримінальні справи були порушені за статтями про відмивання грошей в особливо великому розмірі та ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі.

Розслідування щодо співробітників банку почалося ще в 2016 році, стверджував президент Білорусі Олександр Лукашенко. Бабарико він називав “негідником”.

Бабарико був затриманий в кінці червня, його звинуватили в хабарництві, ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей. Пізніше його заарештували. ЦВК не допустила його до реєстрації кандидатом на виборах.

Після того як після президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосила чинного главу держави Олександра Лукашенка, почалися масові протести, в організації та фінансуванні акцій звинуватили членів штабу Бабарико. У штабі ж заявили, що віддані тільки мирним і законним діям.