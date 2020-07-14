ЦВК Білорусі не пустила на вибори головного опонента Лукашенка

КИЇВ. 14 липня. УНН. У ЦВК Білорусі у вівторок відбулося засідання з реєстрації кандидатами в президенти. Не зареєстрували двох: Віктора Бабарика, якого вважають головним суперником нинішнього лідера країни, і Валерія Цепкала. У той же час Олександра Лукашенка одноголосно зареєстрували, передає УНН з посиланням на TUT.by.