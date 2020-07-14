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ЦВК Білорусі не пустила на вибори головного опонента Лукашенка

ЦВК Білорусі не пустила на вибори головного опонента Лукашенка

Київ • УНН

 • 14874 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. У ЦВК Білорусі у вівторок відбулося засідання з реєстрації кандидатами в президенти. Не зареєстрували двох: Віктора Бабарика, якого вважають головним суперником нинішнього лідера країни, і Валерія Цепкала. У той же час Олександра Лукашенка одноголосно зареєстрували, передає УНН з посиланням на TUT.by.

Так, повідомляється, що Бабарика запропонувала не реєструвати кандидатом у президенти глава ЦВК Лідія Єрмошина, члени комісії одноголосно проголосували за цю пропозицію. Причина - невідповідність декларації про доходи та майно і участь іноземної організації в його виборчій кампанії.

За своє висунення Віктор Бабарико здав у комісію 367 179 підписів, після перевірок дійсними були визнані 165 744 підписи.

Глава ЦВК зазначила, що у Бабарика в декларації не вказані кілька цифр: кешбек від Белгазпромбанку - 283 рубля 43 копійки, і дохід за вкладами - 1263 долари, 0,05 євро, що не є помилкою і тими 20% невказаних доходів, через які його можуть не зареєструвати.

Але, як зазначила Єрмошина, "разом з тим" до ЦВК надійшов лист від Комітету держконтролю, у якому зазначено, що Бабарико керував злочинною групою, що "відмиває гроші".

Валерію Цепкалу відмовили через те, що після перевірки ЦВК зібраних підписів виявилося менше ста тисяч.

Водночас чинний президент країни Олександр Лукашенко був зареєстрований кандидатом у президенти. За своє висунення Лукашенко зібрав 1 958 800 підписів, після перевірок дійсними були визнані 1 939 572 підписи. У ЦВК відзначили, що невідповідності в документах Лукашенка немає, підписів зібрано достатньо. Тому члени ЦВК одноголосно проголосували за реєстрацію Лукашенко кандидатом в президенти, пише видання.

Як повідомляв УНН, раніше Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі повідомив, що зібрав доказову базу про скоєння злочинів фігурантами справи про Белгазпромбанку, включаючи його колишнього керівника Віктора Бабарика.

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