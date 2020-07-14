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ЦИК Беларуси не пустила на выборы главного оппонента Лукашенко

ЦИК Беларуси не пустила на выборы главного оппонента Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 14865 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. В ЦИК Беларуси во вторник состоялось заседание по регистрации кандидатами в президенты. Не зарегистрировали двух: Виктора Бабарико, которого считают главным соперником нынешнего лидера страны, и Валерия Цепкало. В то же время Александра Лукашенко единогласно зарегистрировали, передает УНН со ссылкой на TUT.by.

Так, сообщается, что Бабарико предложила не регистрировать кандидатом в президенты глава ЦИК Лидия Ермошина, члены комиссии единогласно проголосовали за это предложение. Причина - несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании.

За свое выдвижение Виктор Бабарико сдал в комиссию 367 179 подписей, после проверок действительными были признаны 165 744 подписи.

Глава ЦИК отметила, что у Бабарико в декларации не указаны несколько цифр: кэшбек от Белгазпромбанка - 283 рубля 43 копейки, и доход по вкладам - 1263 долара, 0,05 евро, что не является ошибкой и теми 20% неуказанных доходов, по которым его могут не зарегистрировать.

Но, как отметила Ермошина, "вместе с тем" в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором указано, что Бабарико руководил преступной группой, "отмывавшей деньги".

Валерию Цепкало отказали из-за того, что после проверки ЦИК собранных подписей оказалось меньше ста тысяч.

В то же время действующий президент страны Александр Лукашенко был зарегистрирован кандидатом в президенты. За свое выдвижение Лукашенко собрал 1 958 800 подписей, после проверок действительными были признаны 1 939 572 подписи. В ЦИК отметили, что несоответствия в документах Лукашенко нет, подписей собрано достаточно. Поэтому члены ЦИК единогласно проголосовали за регистрацию Лукашенко кандидатом в президенты, пишет издание.

Как сообщал УНН, ранее Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси сообщил, что собрал доказательную базу о совершении преступлений фигурантами дела о Белгазпромбанке, включая его бывшего руководителя Виктора Бабарико.

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