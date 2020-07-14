ЦИК Беларуси не пустила на выборы главного оппонента Лукашенко

КИЕВ. 14 июля. УНН. В ЦИК Беларуси во вторник состоялось заседание по регистрации кандидатами в президенты. Не зарегистрировали двух: Виктора Бабарико, которого считают главным соперником нынешнего лидера страны, и Валерия Цепкало. В то же время Александра Лукашенко единогласно зарегистрировали, передает УНН со ссылкой на TUT.by.