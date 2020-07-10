Вибори у Білорусі: КДБ країни заявило, що "має докази" причетності одного з суперників Лукашенко до злочинів

“Слідство має в своєму розпорядженні незаперечні докази (причетності) всіх фігурантів кримінальної справи до інкримінованих їм злочинів”, — сказав представник КДБ.

Зокрема, за його словами, “здійснюючи перекази грошових коштів по рахунках іноземних організацій, розпоряджаючись ними з використанням платіжних банківських карток, учасники злочинної схеми залишали сліди, які за допомогою наших зарубіжних колег дозволили слідству встановити всі обставини, що підлягають доведенню у такому злочині, як отримання хабарів”.

Бичек також додав, що “керівництвом банку, в тому числі головою правління Віктором Бабаріко, підприємцям було поставлено умову — за сприятливе вирішення питань про кредитування їх компанії на вигідних умовах вони повинні були надавати частину прибутку у вигляді так званого відкату”. У телесюжеті показали кадри очних ставок Бабаріко з іншими фігурантами справи. При цьому в ефірі прозвучали свідчення колишніх колег Бабаріко, його висловлювань в сюжеті не було.

До теперішнього часу представники слідства офіційно не озвучили суть представлених звинувачень Віктору Бабаріко та його синові Едуарду. Тим часом, як стало відомо 2 липня зі інформації Мінського міського суду, ексглаву Бєлгазпромбанка і претендента на пост президента Білорусі Віктора Бабаріко звинувачують за трьома статтями КК, в тому числі в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі і дачі хабара. Його син Едуард, який є головою виборчого штабу, звинувачується в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі. Обидва обвинувачених містяться в СІЗО КДБ.

До прийняття рішення балотуватися на пост президента Білорусі Бабаріко 20 років очолював Бєлгазпромбанк. 11 червня Комітет державного контролю (КДК) республіки після обшуку в Бєлгазпромбанку порушив кримінальну справу за частиною 2 статті 243 (“Ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі”) і за частиною 2 статті 235 ( “Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великому розмірі”). Всього у справі Бєлгазпромбанка заарештовано близько 20 осіб.

Додамо, що раніше кажучи про арешт Бабарика, Лукашенко заявив про “підрізання крил злодюгам”.