Вибори у Білорусі: КДБ країни заявило, що "має докази" причетності одного з суперників Лукашенко до злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі зібрав доказову базу про скоєння злочинів фігурантами справи про Бєлгазпромбанку, включаючи його колишнього керівника Віктора Бабаріко. Про це заявив начальник відділу слідчого управління КДБ Костянтин Бичек в четвер в ефірі білоруського телеканалу ОНТ, пише УНН.
“Слідство має в своєму розпорядженні незаперечні докази (причетності) всіх фігурантів кримінальної справи до інкримінованих їм злочинів”, — сказав представник КДБ.
Зокрема, за його словами, “здійснюючи перекази грошових коштів по рахунках іноземних організацій, розпоряджаючись ними з використанням платіжних банківських карток, учасники злочинної схеми залишали сліди, які за допомогою наших зарубіжних колег дозволили слідству встановити всі обставини, що підлягають доведенню у такому злочині, як отримання хабарів”.
Бичек також додав, що “керівництвом банку, в тому числі головою правління Віктором Бабаріко, підприємцям було поставлено умову — за сприятливе вирішення питань про кредитування їх компанії на вигідних умовах вони повинні були надавати частину прибутку у вигляді так званого відкату”. У телесюжеті показали кадри очних ставок Бабаріко з іншими фігурантами справи. При цьому в ефірі прозвучали свідчення колишніх колег Бабаріко, його висловлювань в сюжеті не було.
До теперішнього часу представники слідства офіційно не озвучили суть представлених звинувачень Віктору Бабаріко та його синові Едуарду. Тим часом, як стало відомо 2 липня зі інформації Мінського міського суду, ексглаву Бєлгазпромбанка і претендента на пост президента Білорусі Віктора Бабаріко звинувачують за трьома статтями КК, в тому числі в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі і дачі хабара. Його син Едуард, який є головою виборчого штабу, звинувачується в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі. Обидва обвинувачених містяться в СІЗО КДБ.
До прийняття рішення балотуватися на пост президента Білорусі Бабаріко 20 років очолював Бєлгазпромбанк. 11 червня Комітет державного контролю (КДК) республіки після обшуку в Бєлгазпромбанку порушив кримінальну справу за частиною 2 статті 243 (“Ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі”) і за частиною 2 статті 235 ( “Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великому розмірі”). Всього у справі Бєлгазпромбанка заарештовано близько 20 осіб.
Додамо, що раніше кажучи про арешт Бабарика, Лукашенко заявив про “підрізання крил злодюгам”.