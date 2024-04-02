Шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога: задержана российская агентка

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну участницу агентурной сети фсб, которая была разоблачена в начале этого года. Она шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что тогда в Днепропетровской и Донецкой областях были задержаны пять российских агентов. Среди них - инженер оборонного завода и чиновница горсовета в Донецкой области, которые отслеживали геолокации ВСУ на прифронтовых территориях.

Сейчас задержана шестая фигурантка. Злоумышленница пыталась выявить военные аэродромы и места базирования украинской ПВО вблизи Кривого Рога. Также она отслеживала направления полетов боевой авиации ВСУ.

В случае обнаружения "нужных" объектов злоумышленница должна была зафиксировать их геолокации на электронных картах и "отчитаться" в фсб. Полученную развединформацию агрессор планировал использовать для подготовки воздушных ударов по "целям" с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

Впрочем, Служба безопасности своевременно разоблачила российского агента, задокументировала ее преступные действия и задержала. По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. В октябре 2023 года женщина попала в поле зрения фсб через свою подругу - еще одну участницу враждебной группы, которая сейчас находится под стражей, - говорится в сообщении.



Чтобы следить за боевой авиацией и противовоздушной обороной ВСУ, предательница выходила на местность. Также она пыталась обнаружить и скрыто зафиксировать военную инфраструктуру. Коммуникацию поддерживала в мессенджере с кадровым сотрудником фсб. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Во время обысков в квартире фигурантки изъят мобильный телефон с доказательствами ее переписок с агрессором.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним

Работницу детского сада в Харькове задержали за то, что она действовала как агент российской разведки, предоставляя координаты и разведывательные данные для корректировки вражеских ударов по городу.

