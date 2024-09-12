Шпионил за HIMARS из своей квартиры: в Запорожье СБУ задержала информатора российской игры

Правоохранители задержали информатора российского гру, который превратил свою квартиру в «наблюдательный пост» за Силами обороны в Запорожье. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

Вражеским агентом оказался местный ИТ-специалист, который работал на кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру).

По инструкции оккупанта мужчина обустроил в собственной квартире «наблюдательный пост», чтобы скрыто следить за локациями Сил обороны.

Для этого информатор приобрел и установил в доме многоэтажного дома тактический бинокль с большой кратностью, дальномерной сеткой и компасом.

С помощью специализированной оптики он надеялся обнаружить позиции ПВО и украинской артиллерии, в частности реактивных артсистем HIMARS. Также отслеживал маршруты движения военных колонн и расположение укрепрайонов Сил обороны.

Полученные сведения он передавал своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

По координатам информатора оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дронных ударов по прифронтовой территории региона - рассказали в СБУ.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского приспешника и задержала его в собственном доме. До этого были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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