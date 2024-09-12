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Шпигував за HIMARS зі своєї квартири: у Запоріжжі СБУ затримала інформатора російського гру

Шпигував за HIMARS зі своєї квартири: у Запоріжжі СБУ затримала інформатора російського гру

Київ • УНН

 • 25426 перегляди

У Запоріжжі СБУ затримала ІТ-фахівця, який працював на гру рф. Він використовував свою квартиру як "спостережний пост", відстежуючи позиції ЗСУ та передаючи дані окупантам.

Правоохоронці затримали інформатора російського гру, який перетворив свою квартиру у "спостережний пост" за Силами оборони у Запоріжжі. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

Деталі

Ворожим агентом виявився місцевий ІТ-фахівець, який працював на кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру).

За інструкцією окупанта чоловік облаштував у власній квартирі "спостережний пост", щоб приховано слідкувати за локаціями Сил оборони.

Для цього інформатор придбав і встановив в оселі багатоповерхового будинку тактичний бінокль з великою кратністю, далекомірною сіткою та компасом.

За допомогою спеціалізованої оптики він сподівався виявити позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS. Також  відслідковував маршрути руху військових колон та розташування укріпрайонів Сил оборони.

Отримані відомості він передавав своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

За координатами інформатора окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по прифронтовій території регіону

- розповіли в СБУ.

Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника і затримала його у власному помешканні. До цього було провели комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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СБУ затримала інформатора рф, який шпигував за HIMARS на Покровському напрямку15.08.24, 11:43 • 26337 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП

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