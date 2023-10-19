Шольц выступил за поддержку Украины накануне саммита ЕС

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"Мы не сдадимся", - заявил Шольц законодателям в нижней палате парламента за неделю до саммита Европейского Союза, на котором лидеры блока из 27 членов обсудят поддержку Украины.

Напомним

17 октября Европарламент одобрил предложение о новом фонде для Украины (Ukraine Facility) на 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Переговоры со странами-членами могут начаться, как только Совет ЕС выработает общую позицию.