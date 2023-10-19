Шольц виступив за підтримку України напередодні саміту ЄС

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"Ми не здамося", - заявив Шольц законодавцям у нижній палаті парламенту за тиждень до саміту Європейського Союзу, на якому лідери блоку з 27 членів обговорять підтримку України.

Нагадаємо

17 жовтня Європарламент схвалив пропозицію про новий фонд для України (Ukraine Facility) на 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Переговори з країнами-членами можуть розпочатися, як тільки Рада ЄС виробить спільну позицію.