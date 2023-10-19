Шольц виступив за підтримку України напередодні саміту ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів дотримуватись лінії підтримки України, щоб допомогти стабілізувати фінанси країни в довгостроковій перспективі, і заявив, що Берлін зосередить військову допомогу на посиленні протиповітряної оборони України взимку, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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"Ми не здамося", - заявив Шольц законодавцям у нижній палаті парламенту за тиждень до саміту Європейського Союзу, на якому лідери блоку з 27 членів обговорять підтримку України.
Нагадаємо
17 жовтня Європарламент схвалив пропозицію про новий фонд для України (Ukraine Facility) на 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Переговори з країнами-членами можуть розпочатися, як тільки Рада ЄС виробить спільну позицію.