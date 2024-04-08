Шольц приукрасил насчет количества военной помощи для Украины: из объявленных 28 млрд евро предоставлено меньше половины - BILD

Правительство Германии заявляло, что Украина получила военной помощи на сумму в 28 млрд евро. Однако данные свидетельствуют о значительно меньшей сумме. Об этом пишет BILD, передает УНН.

Детали

Немецкий Канцлер Олаф Шольц постоянно подчеркивает, что Германия поддерживает атакованную Россией Украину военной помощью на общую сумму 28 миллиардов евро. Однако, офицер оборонного бюджета Инго Гедехенс обвинил Шольца в нечестности: "Эта цифра чрезвычайно приукрашена!"

Также по словам Шольца "более семи миллиардов евро" передадут Украине в 2024 году в рамках так называемой инициативы обучения. Впрочем Гедехенс, говорит что и это обман:

из этой суммы оплатят не только помощь Украине, но и мероприятия в других странах. - заметил Гедехенс.

У BILD есть копия ответа федерального правительства на запрос парламентской группы Союза, согласно которому для Украины предусмотрено по этой инициативе лишь 6,7 миллиарда евро.

Это означает, что не хватает еще 370 миллионов евро. В итоге из 28 миллиардов остается 21,7 миллиарда. - подсчитали в издании.

Также отмечают, что 28 миллиардов частично включают и обещания и объявления на будущее (включая и 2028 год).

Если посмотреть только на фактически оказанную помощь, то, по данным Союза, из 28 миллиардов евро останется лишь 10,2 миллиарда евро. Это означает: 17,8 миллиарда в счете Шольца идет на будущую военную поддержку.

Канцлер создает впечатление, что Германия уже предоставила Украине 28 миллиардов евро военной поддержки. На самом деле мы еще не потратили даже половины этого". - отметил в комментарии BILD Gädechens.

Аналитики также утверждают, что все это еще раз показывает, что канцлер прежде всего озабочен повышением собственного авторитета - и, к сожалению, слишком мало делается в отношении Украины.