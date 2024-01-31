Шольц обещает "сделать все", чтобы сплотить европейских партнеров для "огромной" поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду пообещал сделать все, чтобы сплотить европейских партнеров, чтобы сформировать поддержку Украины, "настолько огромную", что Украина могла бы опираться на нее, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

"Мы сделаем все, чтобы общий вклад Европы был настолько огромным, что Украина могла бы опираться на него и чтобы путин не мог рассчитывать на то, что наша поддержка в какой-то момент ослабнет", - сказал Шольц, которого цитирует AFP, перед саммитом ЕС, направленным на усиление поддержки Украины.

Как отмечает tagesschau, перед внеочередным саммитом ЕС канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал европейских партнеров усилить военную поддержку Украины. "Это не может зависеть только от Германии", - сказал он в Бундестаге.

Шольц напомнил, что Германия является крупнейшим после США сторонником Украины и предоставляет половину помощи из Европы. "И если бы нам пришлось делать большую часть этого, то для Украины этого было бы недостаточно. Мы хотим, чтобы больше стран активно участвовали в поддержке", - сказал канцлер.

Как указывает SZ, Шольц отметил, что поддержка Украины является важной частью федерального бюджета. По его словам, мы сделаем все возможное, чтобы продолжать делать свой вклад. "Мы должны поддержать Украину в её борьбе за свободу", - указал он, добавив, что это "наш долг" ради мира и безопасности в Европе.

"Вопрос жизни и смерти": пять лидеров ЕС требуют серьезного отношения блока к усилиям по вооружению Украины