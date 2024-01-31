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Шольц обіцяє "зробити все", щоб згуртувати європейських партнерів для "величезної" підтримки України

Шольц обіцяє "зробити все", щоб згуртувати європейських партнерів для "величезної" підтримки України

Київ • УНН

 • 30026 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв згуртувати європейську підтримку України напередодні саміту ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу пообіцяв зробити все, щоб згуртувати європейських партнерів, аби сформувати підтримку України, "настільки величезну", що Україна могла б спиратися на неї, пише УНН з посиланням на The Guardian.

"Ми зробимо все, щоб спільний внесок Європи був настільки величезним, що Україна могла б спиратися на нього і щоб путін не міг розраховувати на те, що наша підтримка в якийсь момент ослабне", - сказав Шольц, якого цитує AFP, перед самітом ЄС, спрямованим на посилення підтримки України.

Як зазначає tagesschau, перед позачерговим самітом ЄС канцлер ФРН Олаф Шольц закликав європейських партнерів посилити військову підтримку України. "Це не може залежати лише від Німеччини", – сказав він у Бундестазі.

Шольц нагадав, що Німеччина є найбільшим після США прихильником України та надає половину допомоги з Європи. "І якби нам довелося робити більшу частину цього, то для України цього було б недостатньо. Ми хочемо, щоб більше країн активно брали активну участь у підтримці", - сказав канцлер.

Як вказує SZ, Шольц зазначив, що підтримка України є важливою частиною федерального бюджету. З його слів, ми зробимо все можливе, щоб продовжувати робити свій внесок. "Ми маємо підтримати Україну у її боротьбі за свободу", - вказав він, додавши, що це "наш обов'язок" заради миру і безпеки в Європі.

"Питання життя і смерті": п'ять лідерів ЄС вимагають серйозного ставлення блоку до зусиль з озброєння України31.01.24, 11:25 • 24112 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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