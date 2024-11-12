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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шмыгаль рассказал, чего ожидать от реформы МСЭК

Шмыгаль рассказал, чего ожидать от реформы МСЭК

Киев  •  УНН

15:10 • 2627 просмотра

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Кабмин подал законопроект о ликвидации МСЭК и создании новой системы оценки трудоспособности. С 2025 года экспертные команды в больницах будут оценивать состояние пациентов по трем категориям.

Кабмин направил в парламент законопроект, который устанавливает алгоритм оценки повседневного функционирования лиц. О деталях реформы МСЭК премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время заседания правительства, передает УНН.

Старая бюрократическая система МСЭК будет ликвидирована. Ее заменит новый действенный механизм, ориентированный на человека и на его потребности. Первый шаг мы уже сделали. Правительство направило в Верховную Раду проект закона, устанавливающий алгоритм оценки повседневного функционирования человека

- сказал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что практикующие врачи в многопрофильных больницах в составе экспертных команд будут оценивать состояние пациента по одной из трех категорий: стойкое полное ограничение трудоспособности, стойкое частичное ограничение трудоспособности или полная трудоспособность. При этом оценка будет возможна в различных форматах - дистанционно, заочно и на выезде. Система будет цифровизирована с акцентом на результат: максимальную реабилитацию, возвращение пациента к активной жизни и адаптацию рабочего места в соответствии с его потребностями.

Он заявил, что законопроект должен регламентировать социальные услуги и страховые выплаты, а также выплаты, которые будут зависеть от оценки состояния трудоспособности.

Их размер для людей с полной стойкой утратой трудоспособности, по сравнению с нынешним, существенно возрастет

- добавил премьер. 

Он отметил, что государство будет компенсировать разницу в заработной плате для лиц с частичной стойкой потерей трудоспособности, учитывая заработок, который они имели до страхового случая, и после возвращения на работу.

Кроме того, предложенные изменения продлевают период оплачиваемого лечения и реабилитации с 4 месяцев до 1,5 года, а также обеспечивают защиту от увольнения на все время лечения. 

Напомним 

Кабмин предлагает ликвидировать систему медико-социальной экспертизы и создать цифровизированную систему оценки. С 1 января 2025 года вместо МСЭК будут работать экспертные команды в мощных медучреждениях.

Минздрав подготовил проект постановления, регулирующего переход от МСЭК к экспертным командам оценки функциональности6 ноября 2024, 15:19 • 16568 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
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