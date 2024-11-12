Шмыгаль рассказал, чего ожидать от реформы МСЭК

Кабмин направил в парламент законопроект, который устанавливает алгоритм оценки повседневного функционирования лиц. О деталях реформы МСЭК премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время заседания правительства, передает УНН.

Старая бюрократическая система МСЭК будет ликвидирована. Ее заменит новый действенный механизм, ориентированный на человека и на его потребности. Первый шаг мы уже сделали. Правительство направило в Верховную Раду проект закона, устанавливающий алгоритм оценки повседневного функционирования человека - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что практикующие врачи в многопрофильных больницах в составе экспертных команд будут оценивать состояние пациента по одной из трех категорий: стойкое полное ограничение трудоспособности, стойкое частичное ограничение трудоспособности или полная трудоспособность. При этом оценка будет возможна в различных форматах - дистанционно, заочно и на выезде. Система будет цифровизирована с акцентом на результат: максимальную реабилитацию, возвращение пациента к активной жизни и адаптацию рабочего места в соответствии с его потребностями.

Он заявил, что законопроект должен регламентировать социальные услуги и страховые выплаты, а также выплаты, которые будут зависеть от оценки состояния трудоспособности.

Их размер для людей с полной стойкой утратой трудоспособности, по сравнению с нынешним, существенно возрастет - добавил премьер.

Он отметил, что государство будет компенсировать разницу в заработной плате для лиц с частичной стойкой потерей трудоспособности, учитывая заработок, который они имели до страхового случая, и после возвращения на работу.

Кроме того, предложенные изменения продлевают период оплачиваемого лечения и реабилитации с 4 месяцев до 1,5 года, а также обеспечивают защиту от увольнения на все время лечения.

Напомним

Кабмин предлагает ликвидировать систему медико-социальной экспертизы и создать цифровизированную систему оценки. С 1 января 2025 года вместо МСЭК будут работать экспертные команды в мощных медучреждениях.

Минздрав подготовил проект постановления, регулирующего переход от МСЭК к экспертным командам оценки функциональности