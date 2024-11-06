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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минздрав подготовил проект постановления, регулирующего переход от МСЭК к экспертным командам оценки функциональности

Минздрав подготовил проект постановления, регулирующего переход от МСЭК к экспертным командам оценки функциональности

Киев  •  УНН

15:19 • 7469 просмотра

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Минздрав подготовил проект постановления о замене МСЭК экспертными командами оценки функциональности с 2025 года. Новая система предусматривает электронные направления и оценки в кластерных учреждениях здравоохранения.

Министерство здравоохранения подготовило проект постановления, которое еще должен утвердить в будущем Кабинет министров, регулирующий ликвидацию медико-социальных экспертиз и передачу их полномочий экспертным командам оценки функциональности, передает УНН.

Детали

Согласно постановлению, с 1 января 2025 года экспертиза, которая проводится для установления инвалидности, будет проводится экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица. В состав команд могут входить врачи или специалисты по реабилитации, которые имеют право проводить оценку повседневного функционирования.

По итогам экспертизы, команды будут предоставлять выписки из своих выводов. На основе этих выписок, в частности, будут приниматься решения относительно условий назначения и выплат компенсаций.

Проведение оценки повседневного функционирования лица организуется в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения.

Отмечается, что оценка повседневного функционирования лица осуществляется с использованием электронной системы для оценки повседневного функционирования лица.

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Также проект постановления предусматривает, что полномочия, права и обязанности МСЭК по проведению медико-социальной экспертизы, а также полномочия, права и обязанности Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава прекращаются 31 декабря 2024 года.

Кроме того, если постановление будет принято правительством до 25 декабря, то до 31 декабря Мсэки не будут начинать рассмотрение направлений ЛКК для проведения медико-социальной экспертизы. Указанные направления готовятся для передачи в соответствующее учреждение здравоохранения.

Также Минздрав обнародовал порядок проведения оценивания повседневного функционирования лица. В частности предполагается, что в состав указанных комиссий входят врачи, которые:

  • осуществляют медицинскую практику или оказывают реабилитационную помощь в сфере здравоохранения;
  • соответствуют другим требованиям, установленным законом.

Врач, который направил лицо на оценку, не может входить в состав экспертной команды, проводящей оценку этого лица, однако он может присутствовать по заявлению пациента.

Оценивание людей будет проводиться по электронному направлению, которое сформировано:

  • лечащим врачом после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий;
  • председателем военно-врачебной комиссии.

"Электронное направление формируется и направляется в учреждение здравоохранения, в котором проводится оценивание, с учетом его загруженности, а также пожеланий лица, в отношении которого формируется направление, по поводу территориальной доступности и географического расположения в электронной форме с помощью функционала электронной системы", - говорится в документе.

Электронное направление, должно содержать следующую информацию:

  • информация о лице, которое направляется на проведение оценивания (фамилия, имя, отчество; пол; идентификационный код; дату рождения; адрес проживания; сведения о наличии или отсутствии инвалидности; номер телефона);
  • историю заболевания;
  • состояние лица при направлении на оценивание;
  • диагноз при направлении на оценивание; основание для направления на оценивание;
  • информацию о враче, который направил.

К электронному направлению необходимо предоставить копии документов:

  • паспорта и идентификационного кода;
  • военный билет или временное удостоверение военнообязанного, или приписное;
  • медицинских документов, касающихся заболевания или состояния здоровья, в соответствии с которым лицо направлено на проведение оценки.

Предполагается, что рассмотрение дела по проведению оценивания осуществляется в порядке очередности на основании электронной очереди, которая формируется в автоматическом порядке электронной системой.

"До дня рассмотрения дела члены экспертной команды не имеют доступа к делу в электронной системе. Лицо, которое направили на оценивание, нет доступа к персональному составу экспертной команды, которая будет осуществлять оценивание. Рассмотрение дела должно быть проведено не позднее 30 календарных дней со дня принятия учреждением здравоохранения электронного направления к рассмотрению", - говорится в документе.

При рассмотрении члены экспертной команды исследуют все предоставленные документы, а также соответствующие медицинские записи, подтверждающие состояние здоровья человека.

Решения об оценке функционирования человека принимаются коллегиально большинством голосов членов экспертной команды. В случае равного распределения голосов решающим является голос председательствующего по этому делу.

По результатам проведения оценивания экспертная команда может принять решение, в котором будет устанавливаться:

  • степень ограничения жизнедеятельности лица;
  • определение потребности в продлении временной нетрудоспособности;
  • инвалидность, фиксирование причин и времени ее наступления в соответствии с документами, которые это подтверждают;
  • степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах);
  • потребность в постоянном уходе.

Напомним

Кабинет министров подал в Верховную Раду анонсированный законопроект о реформировании (ликвидации) МСЭК.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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