Шмыгаль прокомментировал возможность курса 30 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не обсуждает с руководством Национального банка Украины необходимость курса 30 грн за доллар и стимулирование инфляции. Об этом он заявил во вторник на брифинге во время рабочего визита в Полтавскую область, передает корреспондент УНН.
На вопрос, обсуждается ли с руководством центробанка необходимость курса 30 грн за доллар, Шмыгаль ответил:
"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет свою монетарную политику... Нас интересует развитие промышленности, нас интересуют инвестиции... Но это не предмет дискуссии об особой эмиссии средств и не предмет того, что курс должен быть искусственно снижен или завышен. Курс регулируется рынком".
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Напомним, на 28 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/долл.