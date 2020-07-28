Шмигаль прокоментував можливість курсу 30 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не обговорює з керівництвом Національного банку України необхідність курсу 30 грн за долар та стимулювання інфляції. Про це він заявив у вівторок на брифінгу під час робочого візиту до Полтавської області, передає кореспондент УНН.
На питання чи обговорюється з керівництвом центробанку необхідність курсу 30 грн за долар, Шмигаль відповів:
"Такі питання з центробанком не обговорюються. Національний банк веде власну монетарну політику… Нас цікавить розвиток промисловості, нас цікавлять інвестиції… Але це не предмет дискусії про особливу емісію коштів і не предмет того, що курс має бути штучно знижено або завищено. Курс регулюється ринком".
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Нагадаємо, на 28 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,75 грн/дол.