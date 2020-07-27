Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. На 28 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,75 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.757100 грн за долар;
32.604900 грн за євро;
0.388290 грн за російський рубль;
35.667900 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 27 липня курс усіх валют — зріс.