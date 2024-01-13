Шмыгаль о встрече с главой МИД Франции: отметил предоставление систем ПВО

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с главой МИД Франции Стефаном Сежурне отметил украинские приоритеты сотрудничества: предоставление систем ПВО и увеличение поставок ракет, передает УНН.

Приветствую в Киеве Министра Европы и иностранных дел Франции Стефана Сежурне. Первый визит в должности в Украину свидетельствует о чрезвычайном уровне внимания Франции к нашей стране. Поблагодарил за всестороннюю поддержку, прежде всего военную. Франция - среди стран, которые активно помогают в этом направлении. Подчеркнул здесь на наших приоритетах сотрудничества: предоставление систем ПВО и увеличение поставок ракет, - написал Шмыгаль.

Детали

Еще одно ключевое направление Шмыгаль назвал - финансовое.

Рассчитываем на дальнейшую поддержку Францией финансовых инициатив на уровне Евросоюза, которые являются жизненно необходимыми для нас. Активно сотрудничаем с французским бизнесом в проектах восстановления. Пригласил французские компании активнее участвовать в этом важном процессе. Продолжаем совместно работать над реализацией Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Франция здесь является одним из безоговорочных лидеров - рассказал Шмыгаль.

По его словам, Сежурне еще раз заверил, что Франция будет поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО и оставаться бок о бок в нашей борьбе с российским агрессором.

Дополнение

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявлял, что Франция привнесет весь свой дипломатический и политический вес на саммите Европейского Совета, чтобы Украине была выделена помощь в размере 50 млрд евро.