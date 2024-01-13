Шмыгаль о встрече с главой МИД Франции: отметил предоставление систем ПВО
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Арсений Шмыгаль отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и увеличения количества ракет во время переговоров с министром иностранных дел Франции Сежурном.
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с главой МИД Франции Стефаном Сежурне отметил украинские приоритеты сотрудничества: предоставление систем ПВО и увеличение поставок ракет, передает УНН.
Приветствую в Киеве Министра Европы и иностранных дел Франции Стефана Сежурне. Первый визит в должности в Украину свидетельствует о чрезвычайном уровне внимания Франции к нашей стране. Поблагодарил за всестороннюю поддержку, прежде всего военную. Франция - среди стран, которые активно помогают в этом направлении. Подчеркнул здесь на наших приоритетах сотрудничества: предоставление систем ПВО и увеличение поставок ракет,
Детали
Еще одно ключевое направление Шмыгаль назвал - финансовое.
Рассчитываем на дальнейшую поддержку Францией финансовых инициатив на уровне Евросоюза, которые являются жизненно необходимыми для нас. Активно сотрудничаем с французским бизнесом в проектах восстановления. Пригласил французские компании активнее участвовать в этом важном процессе. Продолжаем совместно работать над реализацией Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Франция здесь является одним из безоговорочных лидеров
По его словам, Сежурне еще раз заверил, что Франция будет поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО и оставаться бок о бок в нашей борьбе с российским агрессором.
Дополнение
Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявлял, что Франция привнесет весь свой дипломатический и политический вес на саммите Европейского Совета, чтобы Украине была выделена помощь в размере 50 млрд евро.
Шмыгаль о встрече с главой МИД Франции: отметил предоставление систем ПВО
Премьер-министр Украины Арсений Шмыгаль отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и увеличения количества ракет во время переговоров с министром иностранных дел Франции Сежурном.
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