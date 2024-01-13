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Франція привнесе всю свою політичну вагу для виділення Україні 50 млрд євро - Сежурне

Франція привнесе всю свою політичну вагу для виділення Україні 50 млрд євро - Сежурне

Київ • УНН

 • 38688 перегляди

Франція пообіцяла використати свій вплив для отримання 50 млрд євро допомоги для України на саміті Ради ЄС.

Франція привнесе всю свою дипломатичну та політичну вагу на саміті Європейської Ради, щоб Україні була виділена допомога в розмірі 50 млрд євро. Про це заявив глава МЗС Франції Стефан Сежурне під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в Києві, передає кореспондент УНН.

Європейська Рада збереться на саміті 1 лютого, й ми мусимо зробити все належне, щоб зберегти єдність Європи з нагоди цієї зустрічі. Франція привнесе всю свою дипломатичну та політичну вагу, щоб та допомога яка передбачена Україні була виділена, тобто 50 млрд євро

- сказав Сежурне.

Сежурне зазначав, що ці кошти допоможуть українському бюджету фінансувати потреби освіти, охорони здоров'я, юстиції та інших соціальних й економічних потреб. Також будуть сприяти енергетичному переходу та модернізації транспортної інфраструктури України.

Доповнення

Раніше Дмитро Кулеба висловлював своє переконання в тому, що країни ЄС у будь-якому випадку прийме рішення про виділення 50 млрд євро Україні, навіть якщо Угорщина буде проти.

В середині грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що наклав вето на багаторічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро.

Водночас Європейський Союз 1 лютого, як очікується, проведе саміт для обговорення свого багаторічного бюджету, включно з фінансуванням для України на 50 млрд євро.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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