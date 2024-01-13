Франція привнесе всю свою політичну вагу для виділення Україні 50 млрд євро - Сежурне

Франція привнесе всю свою дипломатичну та політичну вагу на саміті Європейської Ради, щоб Україні була виділена допомога в розмірі 50 млрд євро. Про це заявив глава МЗС Франції Стефан Сежурне під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в Києві, передає кореспондент УНН.

Європейська Рада збереться на саміті 1 лютого, й ми мусимо зробити все належне, щоб зберегти єдність Європи з нагоди цієї зустрічі. Франція привнесе всю свою дипломатичну та політичну вагу, щоб та допомога яка передбачена Україні була виділена, тобто 50 млрд євро - сказав Сежурне.

Сежурне зазначав, що ці кошти допоможуть українському бюджету фінансувати потреби освіти, охорони здоров'я, юстиції та інших соціальних й економічних потреб. Також будуть сприяти енергетичному переходу та модернізації транспортної інфраструктури України.

Доповнення

Раніше Дмитро Кулеба висловлював своє переконання в тому, що країни ЄС у будь-якому випадку прийме рішення про виділення 50 млрд євро Україні, навіть якщо Угорщина буде проти.

В середині грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що наклав вето на багаторічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро.

Водночас Європейський Союз 1 лютого, як очікується, проведе саміт для обговорення свого багаторічного бюджету, включно з фінансуванням для України на 50 млрд євро.