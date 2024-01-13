Франция привнесет весь свой политический вес для выделения Украине 50 млрд евро - Сежурне

Франция привнесет весь свой дипломатический и политический вес на саммите Европейского Совета, чтобы Украине была выделена помощь в размере 50 млрд евро. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве, передает корреспондент УНН.

Европейский Совет соберется на саммите 1 февраля, и мы должны сделать все необходимое, чтобы сохранить единство Европы по случаю этой встречи. Франция привнесет весь свой дипломатический и политический вес, чтобы та помощь, которая предусмотрена Украине была выделена, то есть 50 млрд евро - сказал Сежурне.

Сежурне отмечал, что эти средства помогут украинскому бюджету финансировать потребности образования, здравоохранения, юстиции и других социальных и экономических потребностей. Также будут способствовать энергетическому переходу и модернизации транспортной инфраструктуры Украины.

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Ранее Дмитрий Кулеба высказывал свое убеждение в том, что страны ЕС в любом случае примет решение о выделении 50 млрд евро Украине, даже если Венгрия будет против.

В середине декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро.

В то же время Европейский Союз 1 февраля, как ожидается, проведет саммит для обсуждения своего многолетнего бюджета, включая финансирование для Украины на 50 млрд евро.