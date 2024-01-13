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Франция привнесет весь свой политический вес для выделения Украине 50 млрд евро - Сежурне

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 13:04  •  14925 просмотра

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Франция пообещала использовать свое влияние для получения 50 млрд евро помощи для Украины на саммите Совета ЕС.

Франция привнесет весь свой дипломатический и политический вес на саммите Европейского Совета, чтобы Украине была выделена помощь в размере 50 млрд евро. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве, передает корреспондент УНН.

Европейский Совет соберется на саммите 1 февраля, и мы должны сделать все необходимое, чтобы сохранить единство Европы по случаю этой встречи. Франция привнесет весь свой дипломатический и политический вес, чтобы та помощь, которая предусмотрена Украине была выделена, то есть 50 млрд евро

- сказал Сежурне.

Сежурне отмечал, что эти средства помогут украинскому бюджету финансировать потребности образования, здравоохранения, юстиции и других социальных и экономических потребностей. Также будут способствовать энергетическому переходу и модернизации транспортной инфраструктуры Украины.

Дополнение

Ранее Дмитрий Кулеба высказывал свое убеждение в том, что страны ЕС в любом случае примет решение о выделении 50 млрд евро Украине, даже если Венгрия будет против.

В середине декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро.

В то же время Европейский Союз 1 февраля, как ожидается, проведет саммит для обсуждения своего многолетнего бюджета, включая финансирование для Украины на 50 млрд евро.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Франція привнесе всю свою політичну вагу для виділення Україні 50 млрд євро - Сежурне
France will bring all its political weight to allocate 50 billion euros to Ukraine - Sejourne
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