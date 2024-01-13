Шмигаль про зустріч з главою МЗС Франції: наголосив на наданні систем ППО
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Арсеній Шмигаль наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та збільшення кількості ракет під час переговорів з міністром закордонних справ Франції Сежурном.
Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне наголосив на українських пріоритетах співпраці: надання систем ППО та збільшення постачання ракет, передає УНН.
Вітаю в Києві Міністра Європи та закордонних справ Франції Стефана Сежурне. Перший візит на посаді в Україну свідчить про надзвичайний рівень уваги Франції до нашої країни. Подякував за всебічну підтримку, насамперед військову. Франція — серед країн, які найактивніше допомагають у цьому напрямку. Наголосив тут на наших пріоритетах співпраці: надання систем ППО та збільшення постачання ракет,
Деталі
Ще один ключовий напрямок Шмигаль назвав — фінансовий.
Розраховуємо на подальшу підтримку Францією фінансових ініціатив на рівні Євросоюзу, які є життєво необхідними для нас. Активно співпрацюємо з французьким бізнесом у проєктах відновлення. Запросив французькі компанії активніше долучатися до цього важливого процесу. Продовжуємо спільно працювати над реалізацією Формули миру Президента Володимира Зеленського. Франція тут є одним із беззаперечних лідерів
За його словами, Сежурне ще раз запевнив, що Франція підтримуватиме Україну на шляху до ЄС і НАТО та залишатиметься пліч-о-пліч у нашій боротьбі з російським агресором.
Доповнення
Глава МЗС Франції Стефан Сежурне заявляв, що Франція привнесе всю свою дипломатичну та політичну вагу на саміті Європейської Ради, щоб Україні була виділена допомога в розмірі 50 млрд євро.