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Шмигаль про зустріч з главою МЗС Франції: наголосив на наданні систем ППО

Шмигаль про зустріч з главою МЗС Франції: наголосив на наданні систем ППО

Київ • УНН

 • 36642 перегляди

Прем'єр-міністр України Арсеній Шмигаль наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та збільшення кількості ракет під час переговорів з міністром закордонних справ Франції Сежурном.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі  з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне наголосив на українських пріоритетах співпраці: надання систем ППО та збільшення постачання ракет, передає УНН.

Вітаю в Києві Міністра Європи та закордонних справ Франції Стефана Сежурне. Перший візит на посаді в Україну свідчить про надзвичайний рівень уваги Франції до нашої країни. Подякував за всебічну підтримку, насамперед військову. Франція — серед країн, які найактивніше допомагають у цьому напрямку. Наголосив тут на наших пріоритетах співпраці: надання систем ППО та збільшення постачання ракет,

- написав Шмигаль.

Деталі

Ще один ключовий напрямок Шмигаль назвав — фінансовий.

Розраховуємо на подальшу підтримку Францією фінансових ініціатив на рівні Євросоюзу, які є життєво необхідними для нас. Активно співпрацюємо з французьким бізнесом у проєктах відновлення. Запросив французькі компанії активніше долучатися до цього важливого процесу. Продовжуємо спільно працювати над реалізацією Формули миру Президента Володимира Зеленського. Франція тут є одним із беззаперечних лідерів

- розповів Шмигаль.

За його словами, Сежурне ще раз запевнив, що Франція підтримуватиме Україну на шляху до ЄС і НАТО та залишатиметься пліч-о-пліч у нашій боротьбі з російським агресором.

Доповнення

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне заявляв, що Франція привнесе всю свою дипломатичну та політичну вагу на саміті Європейської Ради, щоб Україні була виділена допомога в розмірі 50 млрд євро.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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