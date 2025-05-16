Шмыгаль о риске мобилизации учителей и преподавателей летом: все будет хорошо

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что вопрос об отсрочках учителей и преподавателей во время летних каникул будет решен. Об этом он сказал во время "Часа вопросов" к правительству в ВР, передает УНН.

Детали

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что есть много обращений от учителей, преподавателей, что есть случаи, когда они получили отсрочку только до августа и есть угроза, что их могут мобилизовать во время летних каникул.

На что Шмыгаль ответил: "Все будет хорошо, я заверяю всех учителей и преподавателей".

Гончаренко добавил в своем Telegram, что: "премьер сказал, что все будет хорошо, будут внесены изменения".

Изменения в правилах отсрочки для студентов и педагогов: кабмин одобрил законопроект

Дополнение

В январе 2025 года сообщалось, что Кабинет министров принял постановление, которым студентам, аспирантам и преподавателям будет предоставляться отсрочка на семестр обучения, поэтому во время каникул существует вероятность, что их могут мобилизовать в ряды ВСУ. Министр образования Оксен Лисовой заверил, что ни одна мобилизация студентов, аспирантов, ученых, имеющих право на отсрочку, не предусматривается.

Премьер Шмыгаль сообщал 16 мая, что в Кабмине не планируют существенных изменений в критерии и подходы бронирования работников. Нынешние критерии удовлетворяют военных.

Напомним

Статус критически важного предоставляется бизнесу, который отвечает трем критериям. Два обязательных - средняя зарплата работников не менее 20 тысяч гривен и отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Третий критерий - на выбор:

уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах по курсу НБУ);

валютные поступления свыше 32 млн евро в год, кроме займов и кредитов;

стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

важное значение для определенной отрасли экономики или потребностей территориальной громады;

уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий;

статус резидента Дія.City;

поставщик электронных коммуникационных услуг: с использованием сетей мобильной связи (чистый доход свыше 200 млн грн/мес) или с использованием сетей фиксированной связи (чистый доход более 20 млн грн/мес).

Если бизнес отвечает всем трем требованиям, для получения статуса критически важного ему нужно выполнить следующие шаги:

определить профильный орган (для отрасли энергетики - Минэнерго, для сельского хозяйства - Минагро, для резидентов Дія.City - Минцифра и т.д.);

подготовить документы (финансовые отчеты, справки о зарплатах, отсутствие налоговой задолженности);

подать заявление в соответствующий орган;

дождаться решения;