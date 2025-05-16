Шмыгаль о риске мобилизации учителей и преподавателей летом: все будет хорошо

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль
08:56 • 5508 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

08:43 • 14613 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

16 мая, 00:03 • 46453 просмотра

Канцлер Германии сообщил, когда ЕС примет новый пакет санкций против россии

15 мая, 15:19 • 118470 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 147079 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 135622 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 177120 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 107981 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 14:42 • 151757 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 375095 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
89%
749мм
Популярные новости

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов

16 мая, 01:06 • 60528 просмотра

Музей авангарда разместят в Киеве в историческом здании на Липской

16 мая, 01:45 • 59513 просмотра

В Румынии ультраправый кандидат Симион может создать антиукраинский блок в ЕС

16 мая, 02:19 • 81055 просмотра

Киев второй раз за ночь под атакой дронов: в столице раздавались взрывы, работала ПВО

03:59 • 96632 просмотра

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

07:49 • 38498 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 200467 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 193029 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 256399 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 320921 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 375095 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Хакан Фидан

Денис Шмыгаль

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Турция

Соединенные Штаты

Стамбул

Киев

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 4222 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

07:26 • 19795 просмотра

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 60962 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 99273 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 126245 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

Нью-Йорк Таймс

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Шмыгаль о риске мобилизации учителей и преподавателей летом: все будет хорошо

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Премьер-министр заверил, что вопрос с отсрочками для учителей и преподавателей решится. Изменения будут внесены, мобилизация летом не грозит.

Шмыгаль о риске мобилизации учителей и преподавателей летом: все будет хорошо

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что вопрос об отсрочках учителей и преподавателей  во время летних каникул будет решен. Об этом он сказал во время "Часа вопросов" к правительству в ВР, передает УНН.

Детали

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что есть много обращений от учителей, преподавателей, что есть случаи, когда они получили отсрочку только до августа и есть угроза, что их могут мобилизовать во время летних каникул.

На что Шмыгаль ответил: "Все будет хорошо, я заверяю всех учителей и преподавателей".

Гончаренко добавил в своем  Telegram, что: "премьер сказал, что все будет хорошо, будут внесены изменения".

Изменения в правилах отсрочки для студентов и педагогов: кабмин одобрил законопроект04.04.25, 13:40 • 9539 просмотров

Дополнение

В январе 2025 года сообщалось, что Кабинет министров принял постановление, которым студентам, аспирантам и преподавателям будет предоставляться отсрочка на семестр обучения, поэтому во время каникул существует вероятность, что их могут мобилизовать в ряды ВСУ. Министр образования Оксен Лисовой заверил, что ни одна мобилизация студентов, аспирантов, ученых, имеющих право на отсрочку, не предусматривается.

Премьер Шмыгаль сообщал 16 мая, что в Кабмине не планируют существенных изменений в критерии и подходы бронирования работников. Нынешние критерии удовлетворяют военных.

Напомним

 Статус критически важного предоставляется бизнесу, который отвечает трем критериям. Два обязательных - средняя зарплата работников не менее 20 тысяч гривен и отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Третий критерий - на выбор: 

  • уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах по курсу НБУ);
    • валютные поступления свыше 32 млн евро в год, кроме займов и кредитов; 
      • стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов); 
        • важное значение для определенной отрасли экономики или потребностей территориальной громады;
          • уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий;  
            • статус резидента Дія.City; 
              • поставщик электронных коммуникационных услуг: с использованием сетей  мобильной связи (чистый доход свыше 200 млн грн/мес) или с использованием сетей фиксированной связи (чистый доход более 20 млн грн/мес). 

                Если бизнес отвечает всем трем требованиям, для получения статуса критически  важного ему нужно выполнить следующие шаги: 

                • определить профильный орган (для отрасли энергетики - Минэнерго, для сельского хозяйства - Минагро, для резидентов Дія.City - Минцифра и т.д.); 
                  • подготовить документы (финансовые отчеты, справки о зарплатах, отсутствие налоговой задолженности); 
                    • подать заявление в соответствующий орган;
                      • дождаться решения; 
                        • получить официальное подтверждение.
                          Анна Мурашко

                          Анна Мурашко

                          Войнаполитика
                          Алексей Гончаренко
                          Верховная Рада
                          Денис Шмыгаль
                          Brent
                          $64.29
                          Bitcoin
                          $103,404.70
                          S&P 500
                          $5,912.15
                          Tesla
                          $341.53
                          Газ TTF
                          $35.40
                          Золото
                          $3,210.05
                          Ethereum
                          $2,572.90