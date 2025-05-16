Шмигаль про ризик мобілізації вчителів та викладачів влітку: все буде добре
Київ • УНН
Прем'єр-міністр запевнив, що питання з відстрочками для вчителів та викладачів вирішиться. Зміни будуть внесені, мобілізація влітку не загрожує.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що питання щодо відстрочок вчителів та викладачів під час літніх канікул буде вирішено. Про це він сказав під час "Години запитань" до уряду у ВР, передає УНН.
Деталі
Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що є багато звернень від вчителів, викладачів, що є випадки, коли вони отримали відстрочку тільки до серпня і є загроза, що їх можуть мобілізувати під час літніх канікул.
На, що Шмигаль відповів: "Все буде добре, я запевняю всіх вчителів й викладачів".
Гончаренко додав у своєму Telegram, що: "премʼєр сказав, що все буде добре, будуть внесені зміни".
Зміни у правилах відстрочки для студентів і педагогів: кабмін схвалив законопроєкт04.04.25, 13:40 • 9551 перегляд
Доповнення
У січні 2025 року повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою студентам, аспірантам та викладачам надаватиметься відстрочка на семестр навчання, тому під час канікул існує вірогідність, що їх можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Міністр освіти Оксен Лісовий запевнив, що жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, які мають право на відстрочку, не передбачається.
Прем'єр Шмигаль повідомляв 16 травня, що в Кабміні не планують суттєвих змін до критеріїв та підходів бронювання працівників. Теперішні критерії задовільняють військових.
Нагадаємо
Статус критично важливого надається бізнесу, який відповідає трьом критеріям. Два обов’язкові - середня зарплата працівників не менш ніж 20 тисяч гривень та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ.
Третій критерій - на вибір:
- сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро за рік (еквівалент у гривнях за курсом НБУ);
- валютні надходження понад 32 млн євро на рік, крім позик і кредитів;
- стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);
- вагоме значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади;
- рівень середньої заробітної плати не нижчий за середній по регіону за IV квартал 2021 року для комунальних підприємств;
- статус резидента Дія.City;
- постачальник електронних комунікаційних послуг: з використанням мереж мобільного зв’язку (чистий дохід понад 200 млн грн/міс) або з використанням мереж фіксованого зв’язку (чистий дохід більш ніж 20 млн грн/міс).
Якщо бізнес відповідає всім трьом вимогам, для отримання статусу критично важливого йому потрібно виконати такі кроки:
- визначити профільний орган (для галузі енергетики - Міненерго, для сільського господарства - Мінагро, для резидентів Дія.City - Мінцифра тощо);
- підготувати документи (фінансові звіти, довідки про зарплати, відсутність податкової заборгованості);
- подати заяву до відповідного органу;
- дочекатися рішення;
- отримати офіційне підтвердження.