Шмыгаль назвал ориентиры для дальнейшей работы в угольной отрасли

КИЕВ. 30 августа. УНН. Безубыточность угольных предприятий, европейские условия и безопасность труда - это ориентиры для дальнейшей работы правительства. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с работниками угольной отрасли в Краматорске в рамках рабочей поездки в Донецкую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.