Шмигаль назвав орієнтири для подальшої роботи у вугільній галузі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Беззбитковість вугільних підприємств, європейські умови та безпека праці — це орієнтири для подальшої роботи уряду. Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з працівниками вугільної галузі у Краматорську в рамках робочої поїздки до Донецької області, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМУ.
"Ваша професія — одна з найбільш небезпечних і водночас одна з найбільш достойних у світі. Не дарма груди кожного з вас прикрашають ордени й медалі, бо це дійсно виклик — щодня спускатися в шахту", — наголосив Шмигаль.
За словами глави уряду, вугільна галузь є однією з важливих складових паливно-енергетичного комплексу України. Найближчими роками українська економіка, енергетична сфера потребуватимуть вугілля, адже це основний енергоресурс для теплової генерації, що відіграє важливу роль у збалансуванні енергосистеми, повідомили в уряді.
Шмигаль також підкреслив, що вугільна галузь безсумнівно потребує реформування і нових підходів до господарювання.
"Неодноразові зустрічі з гірниками засвідчили нашу спільну готовність до здійснення змін з метою комплексного розв’язання проблемних питань вугледобувної галузі. Європейські умови й безпека праці, належна заробітна плата, беззбитковість вугільних підприємств — це орієнтири для нашої подальшої спільної роботи", — наголосив Прем’єр.
Він також зауважив, що розроблення Концепції та Національної програми справедливої трансформації вугільних регіонів, впровадження пілотного проекту трансформації вугільних шахт — це кроки, які держава здійснює для виведення вугільної галузі з кризи.
"Уряд робитиме всі ці кроки, щоб у шахтарській галузі ситуація покращувалася. Зі свого боку ми вже робимо все можливе, щоб не було боргів по зарплаті, як це було в минулі роки. Цим питанням особисто опікується Президент", — зазначив глава уряду.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відзначив українських шахтарів державними нагородами за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високу професійність.