Зеленський на честь свята відзначив шахтарів державними нагородами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив українських шахтарів державними нагородами за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високу професійність. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Відповідний указ № 367/2020 Глава держави підписав з нагоди Дня шахтаря.
Так, Президент нагородив одного гірника орденом "За заслуги" ІІ ступеня, п'ятьох – орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, дванадцятьох – орденом "За доблесну шахтарську працю" ІІІ ступеня, вісьмох – медаллю "За працю і звитягу" та одного – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
Крім того, одному шахтарю присвоєно почесне звання "Заслужений гірник України", а ще дванадцятьом – "Заслужений шахтар України".
"Наші шахтарі завжди були охоронцями енергетичної безпеки держави. Ваша складна та небезпечна робота – потрібна й важлива. Вдячний за кожну секунду світла та градус тепла в наших з вами оселях", – заявив Глава держави.
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