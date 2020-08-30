Зеленский в честь праздника отметил шахтеров государственными наградами

Соответствующий указ № 367/2020 Глава государства подписал по случаю Дня шахтера.

Так, Президент наградил одного горняка орденом "За заслуги" II степени, пятерых - орденом "За заслуги" III степени, двенадцать - орденом "За доблестный шахтерский труд" III степени, восьмерых - медалью "За труд и доблесть" и одного - орденом княгини Ольги III степени.

Кроме того, одному шахтеру присвоено почетное звание "Заслуженный горняк Украины", а еще двенадцати - "Заслуженный шахтер Украины".

"Наши шахтеры всегда были охранниками энергетической безопасности государства. Ваша сложная и опасная работа - нужна и важна. Благодарен за каждую секунду света и градус тепла в наших с вами домах", - заявил Глава государства.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл в Донецкую область.