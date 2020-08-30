Шмигаль прибув на Донеччину, планує спуститись в шахту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні перебуває з робочим візитом у Донецькій області. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"У рамках робочого візиту сьогодні працюємо в Донецькій області. З нагоди Дня шахтаря плануємо вручення державних нагород працівникам вугледобувних підприємств та спуск у шахту для ознайомлення з підземними гірничими виробками", - повідомив очільник уряду.
Зауважимо, в Україні сьогодні відзначають День шахтаря.
Професійне свято працівників вугільної промисловості України відзначається щорічно в останню неділю серпня.
День шахтаря вперше відзначався у зв’язку з тим, що в ніч із 30 на 31 серпня 1935 р. шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд, що послужив початком стахановського руху.
Нагадамо, раніше сьогодні очільниця Міненерго Ольга Буславець привітала шахтарів з професійним святом.