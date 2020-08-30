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Шмыгаль прибыл в Донецкую область, планирует спуститься в шахту

Киев • УНН

 • 21432 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня находится с рабочим визитом в Донецкой области. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Шмыгаль прибыл в Донецкую область, планирует спуститься в шахту

"В рамках рабочего визита сегодня работаем в Донецкой области. По случаю Дня шахтера планируем вручение государственных наград работникам угледобывающих предприятий и спуск в шахту для ознакомления с подземными горными выработками", - сообщил глава правительства.

Заметим, в Украине сегодня отмечают День шахтера.

Профессиональный праздник работников угольной промышленности Украины отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.

День шахтера впервые отмечался в связи с тем, что в ночь с 30 на 31 августа 1935 ггода шахтер Алексей Стаханов установил рекорд, который послужил началом стахановского движения.

Напомним, ранее сегодня руководительница Минэнерго Ольга Буславец поздравила шахтеров с профессиональным праздником.

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