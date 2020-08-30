Очільниця Міненерго привітала шахтарів з професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Очільниця Міненерго Ольга Буславець привітала шахтарів з професійним святом, повідомляє УНН із посиланням на сторінку Буславець у Facebook.
“Вугільна галузь є важливою складовою вітчизняної економіки та енергетичної безпеки нашої країни. Заслуга кожного з гірників — це тепло і світло в наших оселях, безперебійна робота теплової генерації, стабільне проходження опалювального сезону. Працювати під землею особливо складно, тому професію гірника опановують сильні, мужні, витривалі і відповідальні, а шахтарські регіони — це край трудової слави. Шахтарі — це не тільки професія, а й особлива субкультура із своїми символами та традиціями. Особливо цінними рисами тут є дружба і згуртованість шахтарів”, — зазначила вона.
Кінець минулого і початок 2020 року стали справжнім випробуванням для вітчизняної вугільної галузі, проте Міністерство завжди стояло і стоятиме на захисті інтересів гірників, наголосила Буславець.
“Переконана, що спільно з трудовими колективами вугледобувних підприємств та профспілками гірників ми зуміємо впровадити реформи, налагодимо якісне функціонування вугільної галузі відповідно до пріоритетів країни та викликів сьогодення. У день професійного свята щиро дякую кожному гірнику за відповідальне ставлення до роботи та самовідданість.
Щиро зичу Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, щастя, миру і злагоди”, — резюмувала вона.
Нагадаємо, через відкритий Верховною Радою (“правки Геруса”) імпорт електроенергії з РФ, а також використання “Центренерго” російського вугілля, українські шахтарі опинилися в простої минулого року. Повернути їх на роботу і запустити шахти Міненерго вдалося лише влітку. Тоді Кабмін прийняв постанову про пріоритет використання українського вугілля на національних ТЕС.
Також цього року держава повністю закрила свої борги перед шахтарями — їм виплатили загалом 3 млрд грн.