Глава Минэнерго поздравила шахтеров с профессиональным праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Руководительница Минэнерго Ольга Буславец поздравила шахтеров с профессиональным праздником, сообщает УНН со ссылкой на страницу Буславец в Facebook.
“Угольная отрасль является важной составляющей отечественной экономики и энергетической безопасности нашей страны. Заслуга каждого из горняков — это тепло и свет в наших домах, бесперебойная работа тепловой генерации, стабильное прохождение отопительного сезона. Работать под землей особенно сложно, потому профессией горняка овладевают сильные, мужественные, выносливые и ответственные, а шахтерские регионы — это край трудовой славы. Шахтеры — это не только профессия, но и особая субкультура со своими символами и традициями. Особенно ценными чертами здесь являются дружба и сплоченность шахтеров”, — отметила она.
Конец прошлого и начало 2020 года стали настоящим испытанием для отечественной угольной отрасли, однако Министерство всегда стояло и будет стоять на защите интересов горняков, подчеркнула Буславец.
“Убеждена, что совместно с трудовыми коллективами угледобывающих предприятий и профсоюзами горняков мы сумеем внедрить реформы, наладим качественное функционирование угольной отрасли в соответствии с приоритетами страны и вызовов современности. В день профессионального праздника искренне благодарю каждого горняка за ответственное отношение к работе и самоотверженность.
Искренне желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и согласия”, — резюмировала она.
Напомним, из-за открытыго Верховной Радой (“правки Геруса”) импорта электроэнергии из РФ, а также использование “Центрэнерго” российского угля, украинские шахтеры оказались в простое в прошлом году. Вернуть их на работу и запустить шахты Минэнерго удалось только летом. Тогда Кабмин принял постановление о приоритете использования украинского угля на национальных ТЭС.
Также в этом году государство полностью закрыла свои долги перед шахтерами — им выплатили всего 3 млрд грн.