Шмыгаль назвал пять направлений, на которых сосредоточилось правительство для обеспечения образовательных возможностей
Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль очертил 5 стратегических направлений работы правительства в образовательной сфере. Среди них - безопасность, новейшие технологии, НУШ, профтехи и трансформация высшей школы.
Для обеспечения украинцам гарантированных образовательных возможностей правительство сосредоточило работу на 5 стратегических направлениях. В частности, речь идет о новых технологиях, трансформации высшей школы, строительстве и модернизации школьных укрытий. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Вчера сотни тысяч украинских школьников и студентов начали учебный год. Этому предшествовала большая работа, которую правительство выполнило по поручению президента Владимира Зеленского
Он отметил, что главная цель - обеспечить украинцам гарантированные образовательные возможности. Шмыгаль рассказал, что для приближения к этой цели правительство сосредоточилось на пяти стратегических направлениях.
- Безопасность и доступность. Строим и модернизируем школьные укрытия. Всего в этом году выделили на это рекордные 7,5 млрд грн. Со вчерашнего дня на работу вышли офицеры Службы образовательной безопасности. Продолжаем программу закупки школьных автобусов.
- Новейшие технологии. Вчера президент Владимир Зеленский представил новый цифровой инструмент для детей, учителей и родителей - приложение и веб-портал Мрия. 40 школ из разных регионов Украины уже присоединились. Инструмент пока доступен для 100 тыс. пользователей.
- Новая украинская школа. В прошлом году направили почти 1,5 млрд грн. В этом году выделили такую же сумму.
- Создание действенной сети профтехов. Модернизируем материально-техническую базу. Предусмотрели для этого в бюджете почти 550 млн грн. Вместе с партнерами в этом году обновим 100 мастерских профтехов.
- Трансформация высшей школы. Правительство запустило пилотный проект предоставления студентам государственных грантов. Они частично или полностью покрывают обучение на контракте на любой бакалаврской программе.
Напомним
Вчера более 2 млн школьников начали учебный год в офлайн-формате и еще 1 млн - в смешанном. Также в офлайн режиме заработали более 10 тыс. школ.
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