Шмыгаль назвал пять направлений, на которых сосредоточилось правительство для обеспечения образовательных возможностей

Для обеспечения украинцам гарантированных образовательных возможностей правительство сосредоточило работу на 5 стратегических направлениях. В частности, речь идет о новых технологиях, трансформации высшей школы, строительстве и модернизации школьных укрытий. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Вчера сотни тысяч украинских школьников и студентов начали учебный год. Этому предшествовала большая работа, которую правительство выполнило по поручению президента Владимира Зеленского - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что главная цель - обеспечить украинцам гарантированные образовательные возможности. Шмыгаль рассказал, что для приближения к этой цели правительство сосредоточилось на пяти стратегических направлениях.

Безопасность и доступность. Строим и модернизируем школьные укрытия. Всего в этом году выделили на это рекордные 7,5 млрд грн. Со вчерашнего дня на работу вышли офицеры Службы образовательной безопасности. Продолжаем программу закупки школьных автобусов.

Новейшие технологии. Вчера президент Владимир Зеленский представил новый цифровой инструмент для детей, учителей и родителей - приложение и веб-портал Мрия. 40 школ из разных регионов Украины уже присоединились. Инструмент пока доступен для 100 тыс. пользователей.

Новая украинская школа. В прошлом году направили почти 1,5 млрд грн. В этом году выделили такую же сумму.

Создание действенной сети профтехов. Модернизируем материально-техническую базу. Предусмотрели для этого в бюджете почти 550 млн грн. Вместе с партнерами в этом году обновим 100 мастерских профтехов.

Трансформация высшей школы. Правительство запустило пилотный проект предоставления студентам государственных грантов. Они частично или полностью покрывают обучение на контракте на любой бакалаврской программе.

Напомним

Вчера более 2 млн школьников начали учебный год в офлайн-формате и еще 1 млн - в смешанном. Также в офлайн режиме заработали более 10 тыс. школ.

Більшість навчальних закладів в Україні мають готові укриття на 90% - 99%