Большинство учебных заведений в Украине имеют готовые укрытия на 90% - 99%

Подавляющее большинство части Украины обеспечено укрытиями в учебных заведениях на примерно 90% - 99%. А уровень готовности укрытий прифронтовых регионов остается ниже и составляет около 70%. Об этом сообщила начальник отдела представительства интересов государства в сфере охраны детства Офиса Генпрокурора Дженет Атаева в эфире телемарафона, передает УНН.

В сентябре 2023 года, укрытиями было обеспечено 69% учебных заведений, что обеспечивало обучение 57% учащихся. Сейчас ситуация значительно улучшилась. Подавляющее большинство части Украины обеспечено укрытиями около 90% - 99% - говорит Атаева

По ее словам, несколько хуже ситуация в прифронтовых регионах.

"На сегодня имеют ряд проблем с укрытиями Черниговская, Сумская и Одесская области, уровень готовности укрытий составляет 70%", - добавляет Атаева.

Напомним

Министр образования сообщил, что 10553 школы используют собственные или соседние укрытия. На строительство укрытий в школах выделено 7,5 млрд грн, приоритет предоставлен прифронтовым территориям.