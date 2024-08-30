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Більшість навчальних закладів в Україні мають готові укриття на 90% - 99%

Більшість навчальних закладів в Україні мають готові укриття на 90% - 99%

Київ • УНН

 • 21340 перегляди

Переважна більшість частини України забезпечена укриттями в закладаї освіти на близько 90% - 99%. Прифронтові регіони забезпечені на 70%, зокрема Чернігівська, Сумська та Одеська області мають проблеми з укриттями.

Переважна більшість частини України забезпечена укриттями у навчальних закладах на приблизно  90% - 99%. А рівень готовності укриттів прифронтових регіонів залишається нижчим і становить близько 70%. Про це повідомила начальниця відділу представництва інтересів держави у сфері охорони дитинства Офісу Генпрокурора Дженет Атаєва ефірі телемарафону, передає УНН.

У вересні 2023 року, укриттями було забезпечено 69% навчальних закладів, що забезпечувало навчання 57% учнів. Наразі ситуація значно покращилась. Переважна більшість частини України забезпечена укриттями близько 90% - 99%

- каже Атаєва

За її словами, дещо гірша ситуація у прифронтових регіонах.

"На сьогодні мають низку проблем з укриттями Чернігівська, Сумська та Одеська області, рівень готовності укриттів становить 70%", - додає Атаєва. 

Нагадаємо

Міністр освіти повідомив, що 10553 школи використовують власні або сусідні укриття. На будівництво укриттів у школах виділено 7,5 млрд грн, пріоритет надано прифронтовим територіям.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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