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Шмигаль назвав п’ять напрямків, на яких зосередився уряд задля забезпечення освітніх можливостей

Шмигаль назвав п’ять напрямків, на яких зосередився уряд задля забезпечення освітніх можливостей

Київ • УНН

 • 10732 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль окреслив 5 стратегічних напрямків роботи уряду в освітній сфері. Серед них - безпека, новітні технології, НУШ, профтехи та трансформація вищої школи.

Для забезпечити українцям гарантованих освітніх можливостей уряд зосередив роботу на 5 стратегічних напрямках. Зокрема, йдеться про нові технології, трансформацію вищої школи, будівництво й модернізацію шкільних укриттів. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Учора сотні тисяч українських школярів та студентів розпочали навчальний рік. Цьому передувала велика робота, яку уряд виконав за дорученням президента Володимира Зеленського

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що головна мета — забезпечити українцям гарантовані освітні можливості. Шмигаль розповів, що задля наближення до цієї мети уряд зовередився на п’ятьох стратегічних напрямках.

  • Безпека та доступність. Будуємо та модернізуємо шкільні укриття. Загалом цього року виділили на це рекордні 7,5 млрд грн. Відучора на роботу вийшли офіцери Служби освітньої безпеки. Продовжуємо програму закупівлі шкільних автобусів.
  • Новітні технології. Учора президент Володимир Зеленський презентував новий цифровий інструмент для дітей, вчителів та батьків — застосунок та вебпортал Мрія. 40 шкіл із різних регіонів України вже приєдналися. Інструмент наразі доступний для 100 тис. користувачів.
  • Нова українська школа. Минулого року спрямували майже 1,5 млрд грн. Цьогоріч виділили таку ж суму.
  • Створення дієвої мережі профтехів. Модернізуємо матеріально-технічну базу. Передбачили для цього в бюджеті майже 550 млн грн. Разом із партнерами цього року оновимо 100 майстерень профтехів.
  • Трансформація вищої школи. Уряд запустив пілотний проєкт надання студентам державних грантів. Вони частково або повністю покривають навчання на контракті на будь-якій бакалаврській програмі.

Нагадаємо

Вчора понад 2 млн школярів розпочали навчальний рік в офлайн-форматі та ще 1 млн - у змішаному. Також в офлайн режимі запрацювали понад 10 тис. шкіл.

Більшість навчальних закладів в Україні мають готові укриття на 90% - 99%30.08.24, 17:10 • 21340 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство

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