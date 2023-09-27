Шесть стран Европы будут бойкотировать соревнования УЕФА с участием команд из рф

Детали

The Times сообщало, что Федерация футбола Британии заявила, что будет придерживаться своей позиции, согласно которой ни одна из ее команд, юниорская или старшая, не будет играть за национальную команду, которая будет представлять россию.

В заявлении FA говорится: «Мы не поддерживаем позицию повторного допуска россии к соревнованиям УЕФА по возрастным категориям, и наша позиция остается такой, что сборные Англии не будут играть против россии».

Пресс-служба Латвийской федерация футбола (ЛФФ) сообщила, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представления российских спортсменов.

«Это противоречит твердой позиции ЛФФ относительно войны, начатой россией в Украине, и эта позиция останется в силе до окончания боевых действий в Украине. ЛФФ еще раз подтверждает, что она есть и будет единой с Украиной и украинскими коллегами во всех последующих решениях», - отмечается в сообщении.

Expressen сообщает, что председатель Шведской футбольной федерации Фредрик Рейнфельдт заявил, что будет бойкотировать матчи против россии.

«Мы не намерены участвовать в любых конкурсных мероприятиях с российскими участниками», - заявил Рейнфельдт.

Президент Польского футбольного союза Цезарь Кулеша также заявил о бойкоте.

«Меня удивило вчерашнее заявление исполкома УЕФА. Если сборные россии будут допущены к участию в соревнованиях, наши сборные не будут соревноваться с ними. Это единственное правильное решение», - написал Кулеша в X (Twitter).

Как пишет Sport.TV2 глава отдела коммуникаций Датской футбольной ассоциации (DBU) Якоб Хойер заявил, что сборная Дании не будет играть против сборной россии независимо от возраста.

В футбольной ассоциация Финляндии также заявили, что не будут играть против российских или белорусских команд в любой категории.

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