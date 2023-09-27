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Шість країн Європи бойкотуватимуть змагання УЄФА за участі команд з рф

Шість країн Європи бойкотуватимуть змагання УЄФА за участі команд з рф

Київ • УНН

 • 344236 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Британія, Швеція, Польща, Латвія, Данія та Фінляндія бойкотуватимуть змагання УЄФА за участі російських команд, які були допущені до змагань у категорії U17 (до 17 років), передає УНН.

Деталі

The Times повідомляло, що Федерація футболу Британії заявила, що дотримуватиметься своєї позиції, згідно з якою жодна з її команд, юніорська чи старша, не гратиме за національну команду, яка представлятиме росію.

У заяві FA йдеться: «Ми не підтримуємо позицію повторного допуску росії до змагань УЄФА за віковими категоріями, і наша позиція залишається такою, що збірні Англії не гратимуть проти росії».

Пресслужба що Латвійської федерація футболу (ЛФФ) повідомила, що збірні Латвії з футболу всіх рівнів не гратимуть проти російських команд, незалежно від місця проведення таких ігор чи форми подання російських спортсменів.

«Це суперечить твердій позиції ЛФФ щодо війни, розпочатої росією в Україні, і ця позиція залишиться чинною до закінчення бойових дій в Україні. ЛФФ ще раз підтверджує, що вона є і буде єдиною з Україною та українськими колегами у всіх наступних рішеннях», - наголошується в повідомленні.

Expressen повідомляє, що голова Шведської футбольної федерації Фредрік Рейнфельдт заявив, що буде бойкотуватиме матчі проти росії.

«Ми не маємо наміру брати участь у будь-яких конкурсних заходах із російськими учасниками», - заявив Рейнфельдт.

Президент Польського футбольного союзу Цезар Кулеша також заявив про бойкот.

«Мене здивувала вчорашня заява виконкому УЄФА. Якщо збірні росії будуть допущені до участі у змаганнях, наші збірні не змагатимуться з ними. Це єдине правильне рішення», - написав Кулеша в X (Twitter).

Як пише Sport.TV2 голова відділу комунікацій Датської футбольної асоціації (DBU) Якоб Хойєр заявив, що збірна Данії не буде грати проти збірної росії незалежно від віку.

У футбольній асоціація Фінляндії також заявили, що не гратимуть проти російських чи білоруських команд у будь-якій категорії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УЄФА допустила до міжнародних турнірів юніорські збірні росії

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