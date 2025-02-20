Широкомасштабной попытки вторжения рф на территорию Сумщины не фиксировалось - Демченко

Широкомасштабной попытки вторжения на территорию Украины в пределах Сумской области пограничники не фиксировали. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Собственно какой-то широкомасштабной попытки вторжения на территорию Украины в пределах Сумской области мы не фиксировали, в частности на тех отрезках, в тех полосах обороны где находятся пограничные подразделения, не было ни попыток захода ДРГ, ни собственно большими силами, чтобы враг атаковал именно подразделения Госпогранслужбы,