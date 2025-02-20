Широкомасштабной попытки вторжения рф на территорию Сумщины не фиксировалось - Демченко
Киев • УНН
ГПСУ не зафиксировала попыток широкомасштабного вторжения рф в Сумской области. Заявления путина о прорыве российских войск через границу оказались дезинформацией.
Широкомасштабной попытки вторжения на территорию Украины в пределах Сумской области пограничники не фиксировали. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Собственно какой-то широкомасштабной попытки вторжения на территорию Украины в пределах Сумской области мы не фиксировали, в частности на тех отрезках, в тех полосах обороны где находятся пограничные подразделения, не было ни попыток захода ДРГ, ни собственно большими силами, чтобы враг атаковал именно подразделения Госпогранслужбы,
Дополнение
19 февраля спикер Объединенной стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий заявлял, что россияне пытаются распространять дезинформацию о якобы прорыве украинской обороны в Курской области и массовом вторжении на территорию Украины. Эта информация не соответствует действительности.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщал, что вражеская ДРГ пыталась зайти на территорию Украины, но была уничтожена. Широкомасштабного наступления россиян из курской области, как об этом заявлял российский диктатор владимир путин, не было.
О наступлении россиян из курской области заявлял владимир путин.
«Самая последняя информация, которую доложили буквально час назад: сегодня (19 февраля - ред.) ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу рф и Украины и вышли на территорию противника», - заявил Путин.