путін збрехав про наступ з Курської області, ворожа ДРГ знищена на кордоні - Коваленко

Ворожа ДРГ намагалася зайти на територію України, але була знищена. Широкомасштабного наступу росіян з курської області, як про це заявляв російський диктатор володимир путін, не було. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Щодо інформації по Курщині, яка з‘явилася в соцмережах. Була спроба заходу російської ДРГ на територію України. ДРГ знищена. Угруповання військ рф, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає