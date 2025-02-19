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05:23 • 17081 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123225 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183012 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147400 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138875 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117382 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108018 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142227 перегляди

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путін збрехав про наступ з Курської області, ворожа ДРГ знищена на кордоні - Коваленко

путін збрехав про наступ з Курської області, ворожа ДРГ знищена на кордоні - Коваленко

Київ • УНН

 • 28016 перегляди

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути на територію України, але була знищена. Заява путіна про широкомасштабний наступ з Курської області виявилася дезінформацією.

Ворожа ДРГ намагалася зайти на територію України, але була знищена. Широкомасштабного наступу росіян з курської області, як про це заявляв російський диктатор володимир путін, не було. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Щодо інформації по Курщині, яка з‘явилася в соцмережах. Була спроба заходу російської ДРГ на територію України. ДРГ знищена. Угруповання військ рф, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає 

- повідомив Коваленко.

Він наголосив, що інформація путіна про широкомасштабний наступ росіян - брехня.

Доповнення

Про наступ росіян з курської області заявляв володимир путін.

"Найостанніша інформація, яку доповіли буквально годину тому: сьогодні вночі бійці 810-ї бригади перетнули кордон рф і України і вийшли на територію противника", - заявив путін.

Нагадаємо

Від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
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