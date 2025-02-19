путін збрехав про наступ з Курської області, ворожа ДРГ знищена на кордоні - Коваленко
Київ • УНН
Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути на територію України, але була знищена. Заява путіна про широкомасштабний наступ з Курської області виявилася дезінформацією.
Ворожа ДРГ намагалася зайти на територію України, але була знищена. Широкомасштабного наступу росіян з курської області, як про це заявляв російський диктатор володимир путін, не було. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
Щодо інформації по Курщині, яка з‘явилася в соцмережах. Була спроба заходу російської ДРГ на територію України. ДРГ знищена. Угруповання військ рф, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає
Він наголосив, що інформація путіна про широкомасштабний наступ росіян - брехня.
Доповнення
Про наступ росіян з курської області заявляв володимир путін.
"Найостанніша інформація, яку доповіли буквально годину тому: сьогодні вночі бійці 810-ї бригади перетнули кордон рф і України і вийшли на територію противника", - заявив путін.
Нагадаємо
Від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку.