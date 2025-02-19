путин соврал о наступлении из Курской области, вражеская ДРГ уничтожена на границе - Коваленко
Киев • УНН
Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию Украины, но была уничтожена. Заявление путина о широкомасштабном наступлении из Курской области оказалось дезинформацией.
Вражеская ДРГ пыталась зайти на территорию Украины, но была уничтожена. Широкомасштабного наступления россиян из курской области, как об этом заявлял российский диктатор владимир путин, не было. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает УНН.
Относительно информации по Курщине, которая появилась в соцсетях. Была попытка захода российской ДРГ на территорию Украины. ДРГ уничтожена. Группировки войск рф, которые способны осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины пока там нет
Он подчеркнул, что информацияпутина о широкомасштабном наступлении россиян - ложь.
Дополнение
О наступлении россиян из курской области заявлял владимир путин.
"Самая последняя информация, которую доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу рф и Украины и вышли на территорию противника", - заявил путин.
Напомним
С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении.